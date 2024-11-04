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▲齋藤飛鳥擁有神級童顏，13歲就作為少女偶像從乃木坂46出道。（圖／齋藤飛鳥IG）

▲齋藤飛鳥不當偶像歌手後，現在以模特兒、演員的身分持續活躍於演藝圈。（圖／齋藤飛鳥IG）

日本26歲人氣女星齋藤飛鳥13歲就跟著團體「乃木坂46」出道，清純甜美的外型讓她有「被神選中的美少女」封號，近期齋藤飛鳥還主演日本人氣動漫《我推的孩子》真人版，讓她人氣更上一層樓。不過齋藤飛鳥透露，她在2022年從乃木坂46畢業時，其實有想過就此引退，最後被媽媽的一句「我會很難過」打動，才撐了下來，繼續待在演藝圈。據日媒《日刊體育》報導，齋藤飛鳥睽違5年半再度參與綜藝節目《Another Sky》，她在錄影時坦言，自己從乃木坂46離開後，一度有想引退的念頭。齋藤飛鳥表示，在當偶像的12年中，「我感到相當有成就感，我從未想過要做任何其他事情，所以在最後的畢業演唱會時，我真的感覺很幸福，想著在這裡結束就好。」不過齋藤飛鳥透露，當媽媽得知她有這個念頭時，竟意外很失落，更對她說：「如果我無法再在電視上看到妳，我會很難過」，這句話打動了齋藤飛鳥，她想起自己作為偶像的艱難時期，媽媽總是在背後默默支持她，每年都到神社替她祈福，讓她覺得自己其實是很幸運的孩子，也為了不辜負媽媽的期待，齋藤飛鳥轉為演員、模特兒，繼續在演藝圈活動。齋藤飛鳥近期主演動漫《我推的孩子》真人版也再度引起熱議，雖然目前僅有預告釋出，但齋藤飛鳥飾演傳奇偶像「星野愛」的畫面被粉絲大讚「神還原」。該劇確定在11月28日於亞馬遜「Amazon Prime Video」全球上線，電影版則在12月20日於日本上映；粉絲又有機會看到齋藤飛鳥在舞台上唱跳，夢迴乃木坂時期，相當期待。