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立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲今（4）日至北檢考察，有關偵查不公開實務作業執行情形，民眾黨立委張啓楷也出席。針對遭綠營質疑干涉個案？張啓楷反批，今天不來還講這種風涼話，他們就是薪水小偷，更預告如果法務部長、北檢沒辦法提具體如何解決偵查大公開的亂象，就要大砍檢察司預算。台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院審理後，認定民眾黨主席柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有滅證、勾串共犯證人之虞，裁定自11月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。同時間，立法院司法及法制委員今早到北檢考察關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所之隔離、相關應訊者之通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。遭外界質疑意圖干涉司法個案。張啓楷受訪時直言，很多地檢署動線都規劃得很好，記者平常也不大可能可以進到襄閱檢察官辦公室去，可是現在北檢這邊不只可以進襄閱檢察官辦公室，還可以隨便去翻文件，自己是資深記者，也做電視節目很久，「我當然知道哪些人去翻，哪些人去哪個辦公室翻的公文，哪些記者去老實講我都是知道的」。張啓楷也說，這個會期是預算會期，包括檢察司一億多預算裡，都還有教育預算，強調說要貫徹偵查不公開，「都編了非常多的錢，那為什麼成效會不彰？」如果法務部長、北檢沒辦法提具體如何解決偵查大公開的亂象，那今年審預算時，這比預算會大幅刪減。對於遭綠委質疑干涉司法？張啓楷強調，立法院存在就是要監督政府、監督行政體系，當偵察不公開已經變成全國笑話，甚至連基層檢察官論壇都已經有反彈聲量了，就印證這段時間洩密真的太嚴重了，偵察不公開變成偵察全都露，「民進黨立委不是應該共同來監督，共同來解決這問題？」張啓楷認為，今天有柯文哲，可能就是明天的你跟我，民進黨立委應該善盡立委的職責，今天不來還講這種風涼話，他們就是薪水小偷，該做的事情沒有做，還拿人民納稅錢沒有幫人民做事情。張啓楷再質疑，為什麼民進黨立委現在只是變成行政部門的立法局？是希望立法院完全都不要做事情嗎？他強調，今天會非常理性務實的好好跟法務部來討論這件事，希望把破網補起來。