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▲趙露思主演的新劇《珠簾玉幕》近來開播，首集收視就有亮眼成績。（圖／《珠簾玉幕》微博）

▲由於《珠簾玉幕》收視率開高，官方微博為了感謝粉絲，因此特別針對加座支持的前3名粉絲，送出趙露思同款的寶格麗項鍊。（圖／趙露思官方微博）

中國新生代女星趙露思是新一代當紅小花，主演《傳聞中的陳芊芊》、《且試天下》、《偷偷藏不住》等劇都擁有超高討論度，人紅是非多，隨著她的人氣水漲船高，爭議也不斷傳出，近來她所主演的新劇《珠簾玉幕》開播，首集收視就有亮眼成績，趙露思因此在官方微博公開表示，送「雲包場」前3名的粉絲們每人價值人民幣18800元（約台幣84300元）的精品項鍊，引來砲轟，認為她公開鼓勵粉絲花錢競爭，直批她是「內娛乞丐」。趙露思新劇開播，近來積極跑宣傳，粉絲也不遺餘力砸錢在「雲包場」平台，票價分別有人民幣30元、50元及100元，只要買越多票，就能夠讓其他觀眾兌換看片資格，由於《珠簾玉幕》收視率開高，官方微博也為了感謝粉絲，因此特別針對加座支持的前3名粉絲，送出趙露思同款的寶格麗項鍊，貼文一出立刻爭議。有網友認為趙露思此舉是在鼓勵粉絲花錢支持偶像，以這種方式賺粉絲的錢，忍不住砲轟她是在「割韭菜」，「開局很棒，粉絲拼命就妳拖後腿」、「粉絲雲包場的錢比她送的項鍊還貴吧」、「這不等於粉絲自己出錢買嗎，雲包場不用花錢嗎」、「公然鼓勵？！」、「這粉運（粉絲運作）好網紅模式」、「內娛乞丐啊」。然而也有粉絲表示，貼文是在2日發的，當時雲包場結果早已出來，粉絲在砸錢時根本不知道偶像會送禮，認為趙露思十分冤枉，先前虞書欣也有相似操作，送給粉絲禮物，但並沒有砸錢多才有禮的機制，因此有不少網友狂酸，「虞書欣是免費送給粉絲，而趙露思是讓粉絲花錢才送，學不像就不要學」、「我的天，她這是催粉絲花錢。虞書欣是自己真金白銀花錢想讓粉絲少花錢，境界一個天上一個地下。」