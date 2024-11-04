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Green稱讚Zion「很強壯」！NBA金州勇士當家前鋒「嘴綠」Draymond Green，近日在個人主持的節目「The Draymond Green Show with Baron Davis」中，提到日前交手的紐奧良鵜鶘中鋒Zion Williamson。勇士日前2場作客鵜鶘隊的比賽，分別以124：106、104、89取勝，拿下一波二連勝。不過，儘管在場上的爭議眾多，在個人主持的節目上，Draymond Green談起場上對位Zion Williamson的感覺，他大方承認道：「」對於Zion Williamson的表現相當讚譽有加。