Green稱讚Zion「很強壯」！NBA金州勇士當家前鋒「嘴綠」Draymond Green，近日在個人主持的節目「The Draymond Green Show with Baron Davis」中，提到日前交手的紐奧良鵜鶘中鋒Zion Williamson。在場上以強悍防守著稱的Draymond Green，大方稱讚Zion Williamson相當強壯，並且直言，連續2場比賽的對位防守，已經讓自己渾身是傷。
背靠背壓制Zion 嘴綠：他很強大
勇士日前2場作客鵜鶘隊的比賽，分別以124：106、104、89取勝，拿下一波二連勝。不過，鵜鶘明星中鋒Zion Williamson，首戰狂砍31分、8籃板、3助攻，對勇士造成不小威脅，直到第2場比賽，才受到Draymond Green的嚴加看法，拿下12分、12籃板，全場總計20投僅5中。
儘管在場上的爭議眾多，但Draymond Green生涯曾獲選1次最佳防守球員（DPOY），並且4度入選年度防守第一隊，在防守的功力上依然位居聯盟前段班。
在個人主持的節目上，Draymond Green談起場上對位Zion Williamson的感覺，他大方承認道：「他不只是強壯，他也很強大，連續2天和他對抗，讓我的背、臀部都受傷了，我現在渾身是傷，兄弟。」對於Zion Williamson的表現相當讚譽有加。
我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士日前2場作客鵜鶘隊的比賽，分別以124：106、104、89取勝，拿下一波二連勝。不過，鵜鶘明星中鋒Zion Williamson，首戰狂砍31分、8籃板、3助攻，對勇士造成不小威脅，直到第2場比賽，才受到Draymond Green的嚴加看法，拿下12分、12籃板，全場總計20投僅5中。
儘管在場上的爭議眾多，但Draymond Green生涯曾獲選1次最佳防守球員（DPOY），並且4度入選年度防守第一隊，在防守的功力上依然位居聯盟前段班。
在個人主持的節目上，Draymond Green談起場上對位Zion Williamson的感覺，他大方承認道：「他不只是強壯，他也很強大，連續2天和他對抗，讓我的背、臀部都受傷了，我現在渾身是傷，兄弟。」對於Zion Williamson的表現相當讚譽有加。