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▲中華電信11月14日前申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案，有機會抽中iPhone 16 Pro 128G（圖／NOWnews攝影中心）

▲遠傳雙11檔期大送遠傳幣，申辦4G 599 吃到飽不降速方案，搭配遠傳幣折抵，不用499即可辦到。 （圖／記者黃韻文攝）

今年雙11電信商從5間回歸「3大電信」，合併後的台灣大哥大和遠傳電信今年大撒幣，像是遠傳最熱門的4G 599 不降速吃到飽方案，一口氣送出3511遠傳幣，可以折抵帳單，等同於一個月只要453元，更加便宜。台灣大哥大申辦指定資費送1,000元momo幣，同時11月11日晚上8點iPhone 16 Pro Max 256G空機價4萬1111元。老大哥中華電信申辦指定資費抽手機，同時VIP客戶享Hami Point多重優惠，11月5日肯德基蛋撻禮盒享買1送1。11月14日前申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案，有機會抽中iPhone 16 Pro 128G(共11名)；客戶透過中華電信APP登入會員並完成實名驗證，即可參加點數總值達50萬元的「雙11點數爭霸戰」，有機會最高獲Hami Point 300點。此外，11月11日起於網路門市成功申請任一方案前111名，再加贈Hami Point 111點。VIP客戶享Hami Point多重優惠，11月5日「肯德基原味蛋撻禮盒(優惠價230元)」享買一送一。新申請5G贈點方案，月繳599元，最高可獲Hami Point 1,600點，再贈上網量/熱點分享量最高120GB。申請精采5G贈點方案，最高可獲Hami Point 15,600點，再贈上網量/熱點分享量最高180GB。針對雙11資費再送紅包，即日起至11/11，申辦4G 299/399元（24期）資費方案送111遠傳幣，熱賣的4G 499/599元資費（24期）可享1,111遠傳幣，同時送 5G 111GB 流量豪禮。實際用最熱門的4G 599不降速吃到飽方案試算，原本24期就有送2400遠傳幣，1 遠傳幣等值1元，可以用來折抵折電信帳單或friDay 購物，11/11前再送1111遠傳幣、100通話金和5G 111GB流量，用獲得的遠傳幣攤提回去每一期只要支付453元，已經比499還便宜了。iPhone 16部分，續約的老客戶指定月付999元至1199元（30期），加碼專案價最高折價1,000元、月付1399元以上專案30期最高折價2,000元，還可抽HAPPY GO點數2000點。搭配指定資費方案，iPhone 16即可0元起帶回家，申辦1399元以上資費，還能獲得3,000元折扣。還有遠傳獨家新機三星Galaxy S24 FE，搭配遠傳心5G月付999元以上指定專案，手機專案價超殺0元起，加購Galaxy Buds AI藍牙耳機最高折2,000元，再加碼送遠傳新機手機保險第1個月0元、遠傳friDay影音、防駭心守護等數位服務最高3個月0元優惠，舊機換新機最高折2,000元，申辦指定方案還可抽Samsonite行李箱（市價11,800元），買空機同享優惠，加碼送千元配件購物金。即日起至11月11日每天登入myfone網路門市，即可免費領取myfone online電子禮券；達指定條件可抽PS5 Slim 30週年紀念套組、iPhone 16、11吋iPad air M2。用戶即日起於實體或網路門市申辦5G 999元以上資費，指定手機最高折4,000元，於11月期間myfone網路門市享更多優惠，申辦指定資費不僅送1,000元momo幣。11月11日晚上8點iPhone 16 Pro Max 256G（原價44,900元）驚喜優惠價只要41,111元、11月9日晚上9點Google Pixel 9 Pro XL 16GB/256GB搭配3項原廠配件（原價39,990元）整點瘋搶價35,111元，且加碼優惠期間達申辦指定專案或購物滿額指定條件，還可再抽11吋iPad air M2。