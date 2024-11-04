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▲為了幫女星蔣麗萍慶生而把飯店用太髒心裡過意不去，周潤發等人手拿抹布擦拭地板上的蛋糕痕跡。（圖／微博）

香港知名喜劇導演王晶近期在YouTube開設新頻道「王晶笑看江湖」，分享許多港星私底下的真實面貌，在最新一集中回顧與巨星周潤發之間的恩怨，更爆料周潤發化妝的小撇步，以及周潤發在馬來西亞飯店拿抹布擦地板的小趣事。王晶回憶1987年至馬來西亞拍攝《精裝追女仔》期間，剛好遇到第二女主角蔣麗萍的生日，於是他與周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥等一群主演，計劃在晚上幫蔣麗萍開慶生派對，沒想到一行人不但個個穿著浴袍出來，還將蛋糕砸在盛裝出席的蔣麗萍臉上，惹得壽星當場大哭，後來安慰好久才停止哭泣。王晶還分享，事後因為把飯店用得太髒，他們可能是覺得不好意思，這些巨星包含周潤發人手拿著一條毛巾，蹲在飯店走廊上拖地、擦拭蛋糕遺留下來的痕跡。他還笑說，這樣的奇景以後再也沒有機會發生了！周潤發與王晶合作超過40年的時間，他透露，周潤發看似很隨性，實際上每次化妝都要弄很久，更爆料周潤發化妝小秘訣，「每次化妝前，化妝師都會用電震器幫他去水腫」，稱讚周潤發真的很敬業，如果有機會希望能在退休前再合作一次。