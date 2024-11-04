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美國總統大選將在美國時間5日(台灣時間11月6日)進行，美媒紐約時報選前公布最後一份7個搖擺州總統民調，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）在最後關頭稍稍止血，在其中四個搖擺州些微領先共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。根據紐約時報/錫耶納學院（New York Times/Siena College）所做的美國大選七大搖擺州最終版民調數字顯示，賀錦麗在四個州保持領先，分別是內華達州（49%比46%）、北卡羅來納州（48%比46%）、威斯康辛州（49%比47%）、喬治亞州（48%比47%）。戰況最為激烈的賓州，在該份民調中，賀錦麗與川普戰成48%平手，同樣平手的還有被視為藍牆的密西根州，兩人以47%戰平；川普在這份民調中唯一領先的是亞利桑那州，以49%比45%領先賀錦麗。紐約時報提到，調查發現，賀錦麗在北卡羅來納州和喬治亞州展現出新的實力，而川普的先前的領先優勢則消失。美國大選正面臨陽光帶和鐵鏽帶的激烈競逐，隨著競選進入最後幾個小時，選舉結果仍存在高度不確定性，七個州的結果都在抽樣誤差範圍內，這意味著兩位候選人在其中任何一個州都沒有明確的領先優勢，而在最為關鍵的賓州，川普有後來居上的趨勢。至於尚未投票的選民意向，報導也指出，有跡象表明，還未決定的投票者有可能為賀錦麗帶來突破：在表示近期才會決定投票的 8% 選民中，賀錦麗以 55% 比 44% 的優勢領先川普。 隨著選舉日的臨近，11% 的選民仍未做出決定，這一比例低於一個月前調查的 16%。調查也指出搖擺州已投票選民部分，大約 40% 的人表示他們已經投票了。民調顯示，賀錦麗以八個百分點的優勢贏得了這些選民的支持。