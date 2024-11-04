大聯盟今（4）日公布2024年金手套獎最終獲獎名單，世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊本屆有捕手Will Smith和工具人Kike Hernandez入圍，但兩人最終均未獲獎，打進世界大賽的兩支球隊在這個獎項皆空手而回，讓人嘖嘖稱奇。

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洋基、道奇皆未有球員獲獎

本屆獲獎者中，雙城一壘手Carlos Santana以38歲又174天之齡，成為大聯盟史上年紀最大奪金手套獎的野手；而另一方面，科羅拉多洛磯Ezequiel Tovar以23歲又95天，成為國家聯盟史上最年輕的游擊金手套。

金手套獎每年由MLB 30支球隊的總管和每隊最多6名教練，從聯盟球員中投票，規則是不能投自己球隊的球員。克里夫蘭守護者隊外野手Steven Kwan連續第3年獲得外野手金手套獎，加入鈴木一朗和Nolan Arenado的行列。今年有14名球員首次獲獎，創MLB史上最高數字。而讓人訝異的是打進世界大賽的兩支球隊，洋基和道奇隊，本屆均無人獲獎。

美聯金手套獎

▽投手　Seth Lugo（堪薩斯皇家）

▽捕手　Cal Raleigh（西雅圖水手）

▽一壘手　Carlos Santana（明尼蘇達雙城）

▽二壘手　Andres Gimenez（克里夫蘭守護者）

▽遊撃手　Bobby Witt Jr.（堪薩斯皇家）

▽三壘手　Alex Bregman（休士頓太空人）

▽左外野手　Steven Kwan（克里夫蘭守護者）

▽中外野手　Daulton Varsho（多倫多藍鳥）

▽右外野手　Wilyer Abreu（波士頓紅襪）

▽工具人　Dylan Moore（多倫多藍鳥）


國聯金手套獎

▽投手　Chris Sale（亞特蘭大勇士）

▽捕手　Patrick Bailey（舊金山巨人）

▽一壘手　Christian Walker（亞利桑納響尾蛇）

▽二壘手　Brice Turang（密爾瓦基釀酒人）

▽遊撃手　Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）

▽三壘手　Matt Chapman（舊金山巨人）

▽左外野手　Ian Happ（芝加哥小熊）

▽中外野手　Brenton Doyle（科羅拉多落磯）

▽右外野手　Sal Frelick（密爾瓦基釀酒人）

▽工具人　Jared Triolo（密爾瓦基釀酒人）


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