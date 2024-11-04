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一年一度的百貨周年慶陸續開跑，遠東SOGO百貨37周年慶將於7日至8日隆重登場，遠東集團董事長徐旭東與SOGO董事長黃晴雯出席今（4）日出席造勢活動。徐旭東表示，他對於SOGO七館業績週年慶目標力拚新台幣121億元、成長1%有信心，同時也看好明年零售市場，SOGO積極發展ESG，他強調，現在最重要的是與愛人在一起並把愛拿出來。今年SOGO端出獨家限定商品滿千送百、百貨8折起、超市9折等多種回饋，搭配全新上市中國信託SOGO聯名卡再享4%回饋無上限，合併最高14%回饋。此外，指定彩妝、香氛、男士保養品單日單櫃滿3000元送500元抵用券， SOGO APP會員享有週年慶限定6400元電子折價券。出國潮持續旺盛，國內消費移往國外，部分百貨業績因此受到影響，不過SOGO仍有成長，大約4.2％至4.3%，他分析，民眾出國購物款式與台灣不同，論退換貨等需求，在台灣消費便利性較高，他樂觀看待明年市場，他大讚，台灣在面對全世界種種因素之下，還是繼續向前走，但3至4年後情況仍未明。徐旭東表示，SOGO積極發展ESG，環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance），話鋒一轉，他表示，現在真正重要的是，與愛人在一起並把愛拿出來。