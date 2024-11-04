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美國職籃（NBA）達拉斯獨行俠今（4）日主場迎戰奧蘭多魔術，獨行俠當家球星Luka Doncic此戰手感火燙，前兩節就砍下25分，加上隊友多點開花，半場打完獨行俠以25分之差領先魔術，進入下半場，魔術依舊找不到進攻節奏，獨行俠則是持續開火，最終Doncic砍下32分9籃板7助攻的「準大三元」表現，幫助終場獨行俠以108:85擊敗魔術。首節開局獨行俠Daniel Gafford拿下6分，加上Doncic手感火燙單節砍下14分，首節打完獨行俠以30:22領先魔術，第二節Doncic單節再砍11分，加上Gafford和Dereck Lively肆虐魔術禁區，半場打完獨行俠以60:45，25分之差領先魔術。第三節魔術手感稍稍回溫，單節投進3個三分球，團隊單節拿下20分，獨行俠持續開火，雖第三節三分球6投0中，但團隊單節還是拿下23分，第三節打完獨行俠再度擴大領先，以88:61領先魔術，第4節剩7分鐘時，獨行俠就換下主力，比賽也進入垃圾時間，終場獨行俠就以108:85擊敗魔術，Doncic此役砍下32分9籃板7助攻的表現，Kyrie Irving貢獻17分3助攻2籃板，Klay Thompson則是手感不佳，全場三分球5投僅1中，拿下9分，魔術方面Franz Wagner拿下13分6籃板6助攻，Jalen Suggs繳出10分4籃板2助攻。