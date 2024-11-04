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Trevor Bauer祝賀橫濱DeNA奪日本一！日職橫濱DeNA海灣之星，昨（3）日以11：2痛擊福岡軟銀鷹，在系列賽以4：2逆轉拿下日本大賽冠軍，完成「下剋上」的驚奇戲碼。橫濱DeNA本季在例行賽僅排聯盟第三，但一路擊敗阪神虎、讀賣巨人，驚奇闖入日本大賽。根據日本媒體《產經體育》報導指出，2023年曾為橫濱DeNA效力的美籍強投Trevor Bauer也向球隊發出祝賀，說道：「首先我想先向橫濱DeNA隊的選手們說聲恭喜，雖然上賽季離開了球隊，但還是一直有在關注球隊。」接著說道：「」鮑爾在2023年賽季為橫濱DeNA效力，繳出漂亮成績單，整季先發19場比賽，拿下10勝4敗、防禦率2.76，主投130.2局就飆出130次三振。Trevor Bauer離開日職後，轉戰墨西哥聯賽，依舊維持亮眼身手，本季交出10勝0敗、防禦率2.48的近乎完美數據，不過因為先前傳出的疑似家暴事件，讓他依然受到大聯盟封殺。值得一提的是，