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日本職棒中央聯盟中日龍隊的王牌投手高橋宏斗，今年入選世界棒球12強「日本武士隊」28人名單，將在下週隨隊來到台灣參賽，年僅22歲的高橋宏斗在去年入選日本經典賽名單，成為史上最年輕的「日本武士隊」成員，今年再參與12強賽事，被日媒譽為備受期待的先發投手之一。高橋在2020年日本職棒選秀會，被中日龍以第一指名選進，以簽約金1億、年薪1600萬、激勵獎金5000萬日圓的合約入團，並接下前中日王牌投手吉見一起的19號背號，從優渥的薪資條件以及王牌背號，就能看出中日對高橋有著極高的期望。2022年高橋迎來首個一軍完整賽季，繳出19場先發拿下6勝7敗，防禦率2.47、WHIP1.04的成績，隔年出賽25場都是先發，拿下7勝11敗，防禦率2.53、WHIP1.23的成績，球季結束後，高橋也受到國家隊徵招，出戰世界棒球經典賽，成為日本武士隊史上最年輕的球員。高橋在經典賽對上美國的冠軍戰，在第五局登板中繼，接連三振Mike Trout和Paul Goldschmidt等兩位大聯盟MVP等級的選手，幫助日本成功守下一局，當時也引起一陣討論，最終也幫助日本擊敗美國拿下經典賽冠軍，經典賽後，高橋也成為大聯盟球探的關注對象之一。今年高橋在例行賽繳出21場先發拿下12勝4敗，防禦率僅1.38、WHIP0.98的統治級表現，讓他入圍今年的日職全明星賽外，1.38的防禦率讓他打破由杉下茂所保持的中日隊史單季最低防禦率紀錄，也勇奪今年央聯防禦率王。對於今年自己優異的表現，高橋表示：「我認為只要做自己該做的事，結果就會隨之而來。」今年的「絕好調」讓高橋再次入選日本國家隊，在12強賽高橋預計和巨人的戶鄉翔征成為日本的兩大王牌，而日本今年12強開幕戰將在名古屋巨蛋對上澳洲，高橋也有望在自家主場登板先發。