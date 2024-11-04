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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭北院裁定延押兩個月，同時間，柯文哲貼身祕書「橘子」許芷瑜不只滯日未歸，又傳出她在遭通緝前已轉飛澳洲。對此，國民黨國政基金會副執行長凌濤今（4）日質疑，檢方什麼關鍵證據都拿不出來，質疑橘子根本是延押的幌子，對比超思案「雙重標準也太誇張。」凌濤提及，檢廉調查辦京華城及政治獻金一案，羈押柯文哲主席，將屆2個月，羈押庭理由還停在圖利罪、舊部署未到案，就是拿不出一刀斃命的金流證據。凌濤指出，對照超思案的吳諭非查出不法所得六千多萬，竟仍未註銷護照、未通緝、積極聯繫，回台交保候傳，圖利事實確鑿，縱放陳吉仲、林聰賢，放任串證的可能性，雙重標準也太誇張。凌濤續指，除了呼籲橘子回台，台日友好聯繫司法互助，又做了什麼努力？現在又傳跑到澳洲？還是檢警根本把橘子當作稻草人，熟知橘子根本不是什麼重要的角色，實情戳破是幌子，就是要押柯文哲？再對照台鹽綠電弊案陳啟昱不羈押、還落跑，至今仍未通緝，檢警調的做法落差太大，將斲傷司法公信力。凌濤認為，USB、手機、冷錢包、帳戶資料、網路行事曆通通都給你了，彭振聲、沈慶京、朱亞虎，每一個人都在你手上，檢方若什麼關鍵證據都拿不出來，死不傳黃珊珊人等，孤注一擲橘子，真的會被看破手腳。凌濤提到，現在檢方不要怪外界有「押人取供」的說法，因為看起來就是這樣。理由這次是橘子，明年1月4日到期前，會不會又有柳丁、蘋果？ 日本、澳洲之後，會不會是印尼、紐西蘭？