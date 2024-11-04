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台灣中油公司今（4）日上午舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳出席見證交接儀式。方振仁點名，中油現在面對許多挑戰，包括淨零轉型、天然氣供應韌性及財務虧損等。方振仁在台灣中油服務邁入第40年，熟稔工程規劃、專案投資計畫管理及預算執行管控等業務，從永安第一座液化天然氣接收站、台中液化天然氣接收站興建之初就參與規劃設計。張敏於台灣中油服務逾38年，2022年7月升任副總經理，對公司經營與管理都有豐富的經驗，更具備油氣探採與地熱開發的專業能力。方振仁致詞先表示，自己是以感激及忐忑不安的心情接任職位，昨晚與家人吃晚飯時，就被問到會不會緊張，笑說自己在中油服務40年，「每一個職務都經歷過，但是董事長是沒經歷過，人啊，對於未經歷過的事物都是會緊張的。」他接著說，中油長期確保國內油產品充足的供應，目前為止負責台灣8成油品、天然氣更是全部由中油供應。緊接著，他盤點，中油現在面臨幾個重大議題，包括淨零轉型、天然氣供應韌性及財務等幾大問題。首先，國發會公布2050淨零碳排路徑，石化產業不可能避免面對龐大減碳壓力，中油也面臨巨大的轉型過程，中間仍必須要穩定供應油品、石化品及天然氣，確保民生經濟發展。因此，中油首要任務就是盡速完成天然氣轉型，運用其「低碳排」特性，作為轉型為綠能的「橋接能源」，對此中油已在北中南各地推動天然氣接收站。舉例像是，高雄及台中都在推動高雄洲際天然氣建設站、永安接收站增建、台中接收站增建，強化過天然氣供應韌性。桃園第3天然氣接收站已被經濟部下達「軍令狀」，明年3月底就要能夠完成初期供氣。另外，中油長期也推動推動地熱及氫能等綠色能源，其中中油已經在宜蘭土場、員山開始建置、探測地熱，土場地熱電廠預計明年4月併網、員山探測井上月已開鑽，預計明年7月可以達到目標的4000公尺，發展深層地熱潛力。最後，他提到，近年受到疫情、俄烏戰爭、以巴戰爭及各國貨幣緊縮等國際局勢，中油擔任「物價消波塊」，導致中油在2021年至2023年吸收了近4000億元，導致財務相當吃緊，光1年利息支出就高達100億元；希望上級機關可以對於油氣價格有個適當調整，同時多考慮一下公司財務經營。他受訪時提到，截至今年10月，中油稅前虧損以達到304億元，預估累積虧損將達到627億元，「對於國內不管是油或者是天然氣價格都應該要適當的合理反映」，如果持續吸收政策性因素，將對於中油未來經營產生一定影響。同時，方振仁也呼籲政府能讓中油財務資源上獲得政府挹注，譬如增加資本額等。針對中油增資計畫，說明，目前朝向「4年3500億元」，同步也會提出中油財務計畫，但是目前仍必須與中央進一步討論。針對林園石化廠新四輕計畫，方振仁提到，行政院已經核定，那麼就會按照核定計畫執行，減碳部分還必須要跟高雄市政府達成共識。至於經濟部長郭智輝曾說想把新四輕外移到菲律賓呂宋島，方振仁表示，這還是初步構想，尚未經過可行評估。針對天然氣接收站進度，他表示，三接計畫要到2029年才會全部做完 但是在明年3月會開始第1階段供氣，供應給桃園大潭電廠。另外洲際接收站進度，已經通過第一次環評審查，再來就要舉辦第2次審查小組。面對國際油價波動及中油石化，方振仁說明，油價瞬息萬變，原油價格是朝下走 目前還沒有一個明確的結論下來；至於石化產業，現在國際面臨供需不平衡，其中包括中國產品產量過多等原因，中油能確保就是原料產品足夠且穩定，會進一步跟下游討論價格。