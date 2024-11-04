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▲民進黨議員們不滿市府未將性騷的處長停職，批評市府包庇。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.04）

▲國民黨市議員李中聲援民進黨議員，強調不該姑息職場性騷。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.04）

台中市政府交通局一名處長，被控經常性騷女下屬，不僅上下其手，日前還將辦公室換成隔音好的氣密窗，女員工嚇得向警方報案，才知過去4年來已有5名被害者，甚至有小主管拒絕「約會」，處長放話將她拔職，最後黯然離職。綠營痛批市長盧秀燕平常大喊姊姊妹妹站起來，自己後院失火4年卻不處理。民進黨台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽、施志昌今（4）日在交通地政聯合質詢時，揭發這起令人咋舌的職場性騷案，原應列席的當事人請長假未出席。黃守達指出，該處長長期性騷女下屬，至少累積5人受害，交通局卻以事件正調查中，未讓該名處長停職，局內甚至有人私下問受害者「要不要和解？」令人匪夷所思。黃守達說，受害人E小姐平常經常被處長言語騷擾、甚至用手形描繪她的身材，今年9月她獨自進處長辦公室，處長先是對她牽手、摳手心，接著說「我看到妳真的會癢」。她見苗頭不對想離開，卻被處長硬拉回，接著對她熊抱，下巴靠肩吹氣，雙手從腰部不斷往上摸，她奮力掙扎才離開現場。E小姐難過落淚被同事發現，才知其他人也有類似困擾，原打算忍一忍就過去了，近來發現處長的新辦公室竟加裝氣密窗！門口附近也沒人辦公，亦即一旦關起門來，外面的人完全不知裡面發生什麼事，她嚇得無法再上班，9月初由家人陪同到警局報案。A小姐的事件發生在2021年，原是小主管的她去外地出差，被叫回來要求陪處長逛街消磨時間；某次原應由她參加的台北會議，處長突然說，若她同意約會才可以去開會，A小姐先答應同行，但會議結束後便自行離開，處長立即在工作群組要求其他同仁對她奪命連環caii；有次處長找不到A小姐，隔天通知人事單位要把她拔職，A小姐難過得在辦公室哭泣，申請留職停薪時越級向局長報告此事，但10個月後發現處長沒遭任何處分，自己也無法換到局內其他單位，心灰意冷下，在留停屆滿前離職。黃守達批評，這是典型的權勢性騷擾，交通局卻一再姑息。局長葉昭甫證實，當時A小姐曾向他反映，但沒有講具體細節，至於E小姐和其他女員工，目前已責成人事單位成立調查小組和性平委員會調查，一定會毋枉毋縱。然而綠營議員不滿該名處長未停職，已對受害者造成威脅，主張機關首長若涉及性騷擾行為情節重大，調查期間就該停職或調職。批評市長盧秀燕曾以受害者身分，呼籲姊姊妹妹站出來、對色狼貼標籤，當市府的女員工勇敢站出來，下場卻令人心疼與憤怒。張玉嬿當場問列席的女性主管，聽聞此事的心情，地政局長吳存金、觀旅局長陳美秀皆表示難過、遺憾。副市長黃國榮表示，他上星期才知此事，目前全案已進入處理程序。國民黨籍市議員李中則批評，該處已出了很多狀況，多是葉昭甫在收拾，他以諺語「慈不掌兵」提醒葉昭甫，領導風格太過溫和並非好事。