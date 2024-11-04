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▲趙露思在水中拍攝時意外撞到礁石受傷，影片中還可以看到膝蓋微微發紅。（圖／優酷微博）

▲趙露思受傷後不想讓工作人員擔心，刻意假裝沒事繼續拍攝。（圖／優酷微博）

▲受傷後趙露思刻意搞怪，活躍現場僵硬的氣氛。（圖／優酷微博）

中國女星趙露思憑藉甜美的外型，以及活靈活現的演技擄獲大量觀眾的喜愛，接連的幾部陸劇《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》、《星漢燦爛》等都獲得不錯的成績。近日她的新劇《珠簾玉幕》開播，花絮中可以看到趙露思親自下水拍攝，途中她意外撞到水中礁石仍然堅持繼續拍攝，影片曝光後讓粉絲心疼不已。趙露思經常透過社群平台與粉絲互動，這次也不例外在微博上曬出多張《珠簾玉幕》的花絮照，更逗趣寫下「你的泳照和我的泳照好像不一樣」。從官方發出的影片可以看到，趙露思整個人浸泡在水中實景拍攝，即便劇組在事前已經做足安全措施，但她在下水時仍不小心撞到水中礁石，膝蓋因此有許多小擦傷。然而趙露思為了不耽誤進度，仍然堅持在水中繼續拍攝，直到導演喊卡才上岸治療，途中還不時連說了好幾聲：「沒事」，安撫工作人員，也不時做出一些搞怪動作活躍現場氣氛，讓工作人員不要那麼緊張。影片曝光後立刻引起大批粉絲心疼，紛紛留言稱讚她：「露露真的是一個敬業又演技好的演員，要愛她一輩子」、「露思是位很敬業也很認真的演員，我寶棒棒的」、「實景水下戲很考驗演員，趙露思加油！」