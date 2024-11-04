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▲有網友抱怨，傳訊息只打「？」的人，不知是教育程度太低還是家教太差，讓不少人爆共鳴。（圖／讀者提供）

▲節目《全民星攻略》曾出題問「根據網路平台統計，比已讀不回更惱人的訊息回話第一名是什麼？」而前三名依序為「笑死」、「哈哈」、「喔」。（示意圖／NOWnews攝影中心）

LINE宣布11月5日結束手機12.18版本的服務，必須升級到iOS 14或是Android 7以上系統才能繼續支援，包含iPhone 6系列、5s、5c及第一代iPhone SE等都在淘汰名單內，引起熱議。而LINE在日常生活中，是許多人聯繫、聊天的管道，為台灣人最普及的社交軟體，就有網友抱怨，傳訊息只打「？」的人，不知是教育程度太低還是家教太差，讓不少人爆共鳴，使用LINE的NG行為也隨之曝光。一名網友在Threads上發文抱怨，表示，並怒酸這類人：「是教育程度太低沒辦法說出完整的句子嗎？還是家教太差不知道對別人講話需要有禮貌呢？」貼文一出，不少網友都有同感，「一般回『？』都是準備吵架的」、「比回答『嗯』更讓人惱怒」、「蠻沒禮貌的。但也有人坦言，、「有的人語法不順／前文不對後語／硬用英文（中式文法）聊／或哈囉完就什麼都不說，收到的人真的不知道對方想幹嘛」。事實上，過去節目《全民星攻略》曾出題問「根據網路平台統計，比已讀不回更惱人的訊息回話第一名是什麼？」而前三名依序為，此類回話方式都給人過於敷衍的感覺，因此成為LINE上最惱人的回話訊息。而「518職場熊報」也整理出LINE上5個惹怒同事的NG行為，包含，都容易在職場上踩到社交軟體的地雷