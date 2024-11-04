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美國職籃（NBA）密爾瓦基公鹿開季僅拿下1勝5敗，在今（4）日底特律活塞擊敗布魯克林籃網後，公鹿暫居東區爐主，而根據美國《CBS》報導指出，目前聯盟中越來越多人相信，如果公鹿戰績持續慘澹，那當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo的離隊機率，將會逐漸升高，《Bleacher Report》也給出了最適合公鹿的交易方案。對於球隊的戰績，Antetokounmpo表示自己身上有多了些緊迫感，「你想要贏球，說到底你要找到贏球的方法，我覺得現在有一種緊迫感，下一場比賽我們想要贏，今天我們也想要贏，我們上一場比賽也想要贏。事情並不總是按你預想的那樣，如果按照現在1勝5敗這個節奏，如果真按照這種節奏結束賽季，那就是最差戰績了，比我新秀賽季（15勝67敗）還要糟糕。」對公鹿來說，接下來的5場比賽對手也都不好應付，分別將對上騎士、爵士、尼克、塞爾提克以及暴龍，雖團隊成績不佳，但Antetokounmpo和Damian Lillard兩位巨星依舊維持好手感，雖是如此，但還是沒能幫助公鹿止敗。美媒《Bleacher Report》記者Eric Pincus在今日也預測如果Antetokounmpo申請交易，那最有可能成功的方案，就是公鹿、火箭、活塞進行三方交易，Pincus預測如果交易成真，Antetokounmpo將會前往火箭，火箭將得到Amen Thompson、Reed Sheppard、Jabari Smith、Wendell Moore Jr.以及多個選秀權，活塞則是獲得Jock Landale以及Jeff Green。