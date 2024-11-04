我是廣告 請繼續往下閱讀

立院內政委員會今（4）日邀請中選會主委李進勇進行業務報告並備詢，在野黨主張公投綁大選，李進勇強調，公投綁大選不僅會讓選務單位工作負擔過重，恐會模糊公投議題，對此國民黨立委羅智強質詢時表示，主委過去曾是民進黨重要的大老，過去公投綁大選是哪個政黨先提出不會不知道，而李進勇則回應「我沒有這麼老」，讓羅智強不禁放聲大笑，稱其可以斷開過去所以記憶，讓李進勇頗為不滿，稱自己在這位置上是超越黨派，難道委員不希望如此嗎？「不應該用這種笑的態度」。羅智強質詢時表示，今天公投綁大選是哪個政黨先提出的主張，如果李進勇對得起蔡同榮那他佩服，質詢過程中也讓羅智強說「跟你溝通好累」，李進勇則回應表示「我們對焦比較對不攏」。羅智強更提及，李進勇曾經是民進黨一員、重要的大老，過去公投綁大選是哪個政黨先提出不會不知道，而李進勇則回應「我沒有這麼老」，讓羅智強不禁放聲大笑，稱其擔任主委就可以斷開過去所以記憶。對此讓李進勇頗為不滿，稱自己在這位置上是超越黨派，難道委員不希望如此嗎？「不應該用這種笑的態度」。羅智強則反嗆，難道主委過去做過什麼？主張什麼不能講？「我好怕喔」，過去陳其邁曾稱「公投綁大選不是洪水猛獸」，結果民進黨2018輸了，就把公投一隻腳砍斷，就好像有雞塊賣很好、大排長龍，結果店家卻停賣，直呼怎麼會有這樣的政府，因選務繁雜所以砍斷公投一隻腳。