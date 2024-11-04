我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天一路向東演唱會延期到明年1月舉行。（圖／相信音樂臉書）

▲一路向東演唱會改到明年舉行，阿信昨晚也發文承諾：「我們一定會再回去」。（圖／阿信IG）

受到康芮颱風影響，五月天原先要在上週舉行的花蓮公益演唱會延期，今（4）日相信音樂宣布「一路向東」演唱會將改到2025年舉行，從1月17日一路唱到19日，高雄、玉里各1場，花蓮市2場，4場演唱會同樣都不用門票，回饋粉絲，好消息曝光也讓五迷嗨翻了。五月天原先預定在11月1至3日於高雄、花蓮舉行「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」，但因為康芮颱風影響，主辦方相信音樂在上月29日宣布延期改辦。原先花蓮滿8成的訂房率也遭重創，剩不到3成，令當地業者相當無奈。今日相信音樂則公布好消息，表示一路向東演唱會延到2025年1月舉辦，花蓮粉絲再等2個月，就可以看到五月天演出了！五月天主唱阿信昨晚也在臉書發文，表示：「如果不是意想不到的11月颱，現在一路向東，已經唱完了最後一站。向滿心期待的大家致上歉意，為了每位來到現場朋友的安全，我們只能改變計劃」。阿信說宣布延期時，舞台其實已經搭建好，為了大家的安全著想只能全部拆掉，「收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得」。阿信也向粉絲承諾：「我們一定會再回去！」果真今日相信音樂不負眾望公布好消息，讓粉絲也興奮留言，「太好了，再來訂一次房」、「謝謝相信音樂⋯謝謝五月天還有所有的藝人」、「勾勾手蓋手印，這次絕不缺席」、「謝謝你們辛苦地研議新的時間，期待再次相聚的美好」。而先前相信音樂公布演唱會陣容，除了五月天外，還有劉若英、蘇慧倫，及樂團告五人、麋先生等，這次公告消息的共演大使卻只剩「敬請期待」4個大字，演出來賓名單恐會再做調整。退休中信球員周思齊會不會如約和五約天一起在花蓮開唱，還有待主辦單位更新資訊。