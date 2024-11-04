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美國棒球數據網站《Baseball Reference》近日公布年度流量排名，道奇日籍巨星大谷翔平高居第一，勝過洋基雙星「法官」Aaron Judge、Juan Soto等球人，是官方社群最被關注的球員，而大谷的數據頁面被瀏覽時間超過6萬小時相當驚人。《Baseball Reference》的統計數據顯示，今年賽季頁面瀏覽量由大谷翔平拿下第一，Judge居次，Soto排第3，之後4至10名依序為，大谷前天使隊友「神鱒」Mike Trout、退役球星Barry Bonds、費城Bryce Harper、道奇Mookie betts、大都會Francisco Lindor、洋基Giancarlo Stanton、皇家Bobby Witt Jr.。大谷除了點閱量為全聯盟球員最高外，瀏覽累積時間達到3,716,965分鐘，以相當驚人的數據高居第1，遠遠勝過居次的789,230分鐘的大都會隊（麥當勞「奶昔大哥」（Grimace）開球後，大都會走出低潮，取得7連勝、16戰贏得12勝，以分區第1挺進季後賽）。此外，單日瀏覽量最高是名人堂傳奇重砲Willie Mays辭世消息露出的6月19日，大谷翔平則以9月20日在對馬林魚的比賽中，繳出3轟、6安打、10打點，成為「50轟50盜」俱樂部的第一位會員的這一天居次，此外，全季12個月中，大谷包辦4個月的單月最多瀏覽量，更勝Judge，同樣名列榜首。