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▲調查中也提到，目前計程車空車率為26.4％，是自2019年以後最低，派車效率有明顯提升。（示意圖／NOWnews資料照）

▲目前台灣計程車司機平均每月營業收入為4萬8766元，但扣除相關成本後，薪資其實不如基本薪資。（圖／NOWnews資料照）

台灣大街小巷中，都能看見亮黃色的計程車忙碌地穿梭載客，但你是否會好奇，司機們忙碌一整個月薪水究竟有多可觀？近期交通部公布112年度「計程車營運狀況調查報告」，結果司機「真實收入」意外地低，扣除掉成本甚至比上班族最低月薪還少。交通部公布2023年度「計程車營運狀況調查報告」，目前全台一共登記有，其中半數集中在雙北地區，專職計程車駕駛人男性占95.5％、女性占4.5％，司機平均年齡53.6歲、平均從業年資13.5年，從業主要原因為調查中也提到，目前計程車空車率為26.4％，是自2019年以後最低，派車效率有明顯提升，也讓司機載客趟數略有增加，因此目前計程車駕駛人平均每月休息4.7天、每天營業時數則為9.1小時，比一般上班族工時還要長。不過在收入數據部分，目前台灣計程車司機，但扣除平均的油料及充電費1萬3849元、保養費2306元、保險費1049元、服務費3126元以及停車費1479元後，，比現行基本工資27470元還要低。