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▲方文琳在IG限時動態上分享女兒（右）與前夫（左）同台合唱的畫面，表示很感動。（圖／方文琳IG）

▲方文琳今年9月自爆罹患食道癌零期，不過術後回診確定已無大礙，當時前夫于冠華表示願意出手術費。（圖／方文琳臉書）

▲方文琳（左）離婚後，獨自帶著兩個女兒生活。（圖／方文琳臉書）

女星方文琳有「玉女掌門人」封號，她與前夫于冠華離婚18年，對方於 2017年再婚，她則獨自帶著2個女兒展開新生活。近日「校花女兒」于齊薇與于冠華登上節目《那些年那些歌》同台合唱，方文琳則在IG限時動態上分享畫面表示很感動。方文琳在IG限動寫下：「女兒雖然不是第1次上電視，但第1次看父女同台演唱，心裡充滿欣慰與滿滿的滿足感，感恩我們都是如此好心態。」而于齊薇也轉發動態回應：「謝謝最愛我的媽咪。」方文琳與于冠華1996年結婚，婚後育有2女，雖然維持10年的婚姻最終仍然破局，不過兩人關係並無交惡，除了會陪伴孩子定期聚餐外，方文琳也會到于冠華開的餐廳用餐，甚至還PO出與前夫、前夫的現任妻子蘇珍瑩一起替女兒慶生的照片。今年9月底，方文琳透露罹患食道癌零期，現已治療好。當時于冠華獲知罹癌消息時，還曾表達要幫忙出醫藥費，不過方文琳婉拒，由此可見兩人互動相當好。