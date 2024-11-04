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洛杉磯道奇今年奪下隊史第8座世界大賽冠軍，雖距離新球季開打還有一段時間，但有許多球迷都開始討論道奇下賽季會打出怎樣的表現，而在休賽季道奇也開始補強計畫，補強的重點就是先發輪值，目前道奇已鎖定自由市場上多名明星級先發，期望至少能補進一名先發投手。根據《運動畫刊》報導指出，休賽季開始後，道奇優先考慮和Jack Flaherty完成續約，確保下賽季的中後段輪值人選，自由市場上三名強投Blake Snell、Corbin Burnes以及Max Fried都是道奇在自由市場上的目標。Snell在上賽季即將開打前，才和巨人簽下2年6200萬美元（約20.2億新台幣）的合約，雖開季表現不佳，但Snell賽季結束，還是繳出20場出賽，防禦率3.12的成績，賽季最後3個月更上演14場出賽主投80.1局，繳出防禦率1.23的表現，讓他決定在季後跳脫合約成為自由球員，尋求更好的合約。Corbin Burnes上賽季初透過交易加盟金鶯，本季繳出15勝9敗、防禦率2.92、165次三振的表現，Max Fried在今年球季結束後，與勇士的合約結束，正式成為自由球員，上賽季繳出11勝10敗，防禦率3.25的成績，值得一提的是Fried從小就是一名道奇球迷，但今年的表現相比起往年有些許落差，收到的報價，可能會比預期的還要低一些。