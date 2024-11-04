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近年來在日本的遊樂園或是主題限定特展、快閃店等地方，時常傳出遭到「中國蝗蟲大軍」掃貨限定商品，並轉身放到網路上高價轉賣等事件。最近在日本東京新宿推出快閃店的《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》（下簡稱「吉伊卡哇」）就遭到中國黃牛「蝗蟲過境」，且傳出有中國大媽將吉伊卡哇的娃娃塞滿整個包包，結帳時卻只拿出一隻結算。由於店員發現又因無權檢查包包，只能報警處理，消息曝光後隨即引發熱議。綜合日媒報導，由日本插畫家nagano創作的《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》近來在亞洲掀起熱潮，也因此頻頻推出聯名活動或是快閃店，其中於上月在東京新宿丸井百貨舉辦的快閃店活動更吸引了大批粉絲前往「血拼」，不過現場卻也湧入了大批以「高價轉售」為目的黃牛，更在結帳時造成混亂，甚至還出動了警察前來處理。有網友在社群平台X（舊稱推特）上傳了現場混亂狀況的影片跟照片，並在文中表示，「有為轉售目的的大量中國人團體在『吉伊卡哇』店內進行大量偷竊→被檢舉逮捕』、「違法佔用道路，警察已到場」等。從網友分享的照片及影片中，可以看到有講著中國腔調中文的黃牛集團，用插隊的方式進入店內瘋狂掃貨，還完全無視店家「1人限購1隻」的規定，把商品塞滿整個包包內。據悉，該吉伊卡哇快閃店原先需要抽號碼牌才能進入，難得開放自由排隊進場，卻引發黃牛們的肢體衝突。此外，有現場民眾透露，聽到了來自中國東北的黃牛，要大家盡量把娃娃裝進包包內，最後「象徵性」拿出一隻結帳就好，且隨後真的有人照做。不過所幸店員眼尖發現，但因為無權請對方打開包包，無奈之下只好報警處理。後續警方到場處理，請客人們打開包包進行檢查，也使得店家緊急停業。針對此事，丸井集團總公司廣報部（公關部）坦言，當天確實發生了混亂，「當天因為有新品發售，所以顧客數量確實比平常多。我們無法確定其中有多少來自中國的顧客，但因為當時人數眾多，店內有些許混亂，有顧客因此報警，警察來到現場協助處理。」至於是否有黃牛集團在場，以及是否發生實際偷竊行為，廣報部表示沒有掌握相關情況。日本警視廳則不願進行置評。不過中國黃牛集團誇張行徑惡名昭彰，先前就傳出，東京迪士尼海洋販售限定達菲熊商品就遭到黃牛一掃而空，因而引發議論。