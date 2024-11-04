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台中市交通事故頻傳，昨(3)日在北屯區又發生11歲孩童騎自行車過馬路，先後遭直行機車、汽車撞死的意外事故。市議員張芬郁質詢痛批，交通局「以車為本」，交通事故率年年全台第一。每次發生意外後，只會裝設紅綠燈改善、亡羊補牢，看不見成效又增加民怨。她指出，機慢車道停滿違停車輛、空有其表的行人友善設施，皆是導致台中行人死亡率逐年提高的原因，市府加強宣導「安全駕駛行為」是首要任務。張芬郁指出，根據交通局於10月20日發布的新聞中提到，市府將針對易肇事路口，根據用路人的習慣做改善，「精進道路交通安全」，並承諾在年底前會完成63處路口改善。然而，居高不下的交通肇事率、行人死亡率，處處都顯現市府改善效率慢半拍，行人安全措施實際成效不彰。張芬郁表示，台中市政府每年投入數億元在購物節宣傳上，卻看不見有花心力在交通安全宣導，及改善行人友善設施的成效，完全是本末倒置。台中市行人仍暴露在高危險當中，就算走在行人穿越線上，也隨時都要擔心自己的人身安全。然而有民眾陳情，大里區鳳凰道路旁雖劃設10CM的白線，原先應作為機慢車道使用，現實情況卻是被停滿車輛，行人與機慢車完全無法通行。張芬郁痛批，該路段鄰近光正國中，學生上下學常會行經於此，卻因慢車道被停滿車輛，只能改走在路中間，相當危險。另外在台中市區內，也隨處可見10CM的白線旁停滿違停車輛，用路人只能被迫走在快車道上，與汽車駕駛搶道，認為交通局完全是「以車為本」。張芬郁指出，根據道安網統計，今年1－8月，台中市行人交通事故30日死亡人數高達35人，居全台之冠，較去年同期增加4件；若與前3年同期平均比較來看，今年1－8月行人死傷人數1814人，漲幅32.6%、交通事故總件數4萬6,337件，漲幅35.6%、事故死傷人數6萬750人，漲幅33.7%，都是全台第一。張芬郁表示，台中市被稱為「行人地獄」，正是因為市府在行人安全上「空有其表」，多數改善措施淪為數據裝飾，無法真正保障行人的安全，已劃設的行人道路標線被停滿車輛，行人根本沒辦法走，她呼籲市府應正視行人安全問題。