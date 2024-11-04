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▲電腦斷層檢查發現患者的的膽結石相當碩大。（圖／奇美醫院提供）

一名43歲女性沒有慢性病病史，但最近這2週只要晚餐吃得較多，便會感覺上腹悶痛，起初以為是腸胃炎，但日前飯後症狀加劇，且疼痛時間超過6小時，同時噁心、想吐，趕緊去急診，檢查後發現是膽結石合併膽囊炎，且肝指數明顯升高，醫療團隊先引流再切除膽囊，終於不再腹痛。奇美醫院一般及消化系外科主治醫師陳界溥說，女性罹患膽結石的機率是男性2倍，研究指出這可能與女性荷爾蒙有關，特別是懷孕次數較多、使用口服避孕藥，或正在接受荷爾蒙治療的女性，另血脂過高、體重偏高也都是高風險因子。針對膽囊炎，陳界溥則說，其症狀好發於夜晚，特別是享用一頓豐盛的晚餐後，這是由於進入胃和十二指腸的食物會促使膽囊收縮素的分泌，進而刺激膽囊收縮並將膽汁排出、進入膽管，若排出過程被膽結石堵住，則會造成膽絞痛，時間一久將轉為膽囊炎，出現上腹疼痛及噁心感，甚至進一步導致膽管炎、肝炎。陳界溥表示，單純膽結石若無症狀，通常建議先追蹤，但若已引發疼痛，最有效改善方法是進行腹腔鏡膽囊切除術，手術僅需要3個腹部小傷口，便能將膽囊及石頭一起移除，手術加麻醉時間約2小時，術後住院2天左右即可出院。相較於傳統膽囊切除手術，腹腔鏡膽囊切除術傷口大小僅傳統手術1/10，但若已嚴重發炎或不適合開刀者，經皮穿肝臟膽囊引流是另一項選擇，引流管通常需置放一段時間才能移除。陳界溥表示，根據目前經驗，約有25%的病人術後暫時性出現腹部脹氣、軟便，但通常在術後1個月內逐漸恢復，建議患者飲食少量多餐，避免食用過於油膩食物，可儘早使症狀改善。此外，陳界溥指出，除膽結石，其他常見結石如總膽管結石、肝內膽管結石等，前者若體積較小，可用胃鏡取石，如體積較大，則可用微創總膽管探查手術處裡；至於肝內膽管結石，常會造成慢性發炎，時間一久甚至恐提高膽管癌，目前治療以微創肝臟切除術為首選，多數病人術後都可及早恢復。