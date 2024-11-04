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▲對於未出席交接儀式，李順欽（圖左）以簡訊回覆：「謝謝您近年的關心與協助，我已自中油退休，不宜再發表任何跟公司有關的意見。」（圖／記者鍾泓良攝影）

▲「但是台灣還是要有一定自己一個能力」，不管是電力業或石化產業都必須有自主性，陳嘉麟強調，石油工會會相當關注新四輕動態。（圖／記者鍾泓良攝影）

台灣中油公司今（4）日上午舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮。然而，現場並未看到即將卸任的中油董事長李順欽到場，也並未由經濟部長郭智輝負責交接儀式。台灣石油工會理事長陳嘉麟致詞時更是直接爆料，李順欽未出席是因為不滿，自己是看新聞才知道自己「被換掉」，覺得不被尊重。陳嘉麟今日致詞先勉勵，方振仁及張敏願意現在接下董總職位相當有「guts」（膽識），因為中油正面臨能源轉型迫切性，正在面臨存亡的時刻。他話鋒一轉，表示今天儀式上有個「美中不足」，過去交接儀式都是由經濟部長出席負責，但今天是由次長出席；即便中油公司是國營事業營業額最大的公司，比台電還大，但是部長還是無法親自前來，希望連錦漳可以回去反映，引起現場員工一陣訕笑、鼓掌。陳嘉麟接著說，這次交接儀式也獨漏李順欽前來完成交接儀式。他昨晚收到李順欽的感言，才知道李順欽不會出席，原因是中油公司這次人事布達，他並沒有被通知，是看媒體報導才知道。因此，陳嘉麟認為應該要向連錦漳反映，「我覺得這個部分，經濟部做得更好」，認為中油公司人事布達，無論是因為職務調整或是年紀退休都相當正常，如果能有前董事長或前總經理留下來交接，工作更加完善。對此，出席監交儀式、主管國營事業的經濟部次長連錦漳受訪表示，「我不知道啊！所以我今天我到現場才知道李董事長沒來」，他在台上還感謝李順欽近年對於中油轉型、奮鬥的貢獻，更要祝賀他9月剛榮獲「卓越企業領袖獎」，針對這部分會請中油還是要做改善。方振仁被問到此事則回覆，中油當然非常希望李順欽可以出席這個場合，不過最終決定不出席還是尊重他個人的意願，不適合由他代為回答，還是必須要問他本人，「石油公司的大門永遠為我們退休的同仁敞開，歡迎他們隨時回來。」針對為何沒有出席，記者致電李順欽，對方以簡訊回覆：「謝謝您近年的關心與協助，我已自中油退休，不宜再發表任何跟公司有關的意見。」中油知情員工轉述李順欽說法，「面對淨零永續轉型很不容易，需要大家齊心協力共同努力，期盼未來在方董事長與張總經理卓越領導下『致力成為多元、創新、永續之國際能源公司』。」另外，陳嘉麟致詞大鳴大放，郭智輝在立法院經濟委員會答詢時、上節目受訪時都提到想要把高雄林園石化廠新四輕計畫外移到菲律賓，態度跟觀念都讓人憂心，布局海外、菲律賓是樂觀其成。「但是台灣還是要有一定自己一個能力」，不管是電力業或石化產業都必須有自主性，他強調，石油工會會相當關注新四輕動態，強調中油不僅是必須背負政策任務的國營事業，更要照顧員工工作權，如果新四輕要移往菲律賓是會有阻力的，「阻力就是來自石油工會」他受訪表示，新四輕核定下來，中油同仁都非常高興，因為努力相當一段時間，沒想到新部長上任觀念又不一樣，支持可以對外投資，但是並非把原來的廠往外移，「這對於台灣來講不是正面的」，外移就會影響到林園石化事業部1200、1300個員工工作權。最後，陳嘉麟強調，經濟部底下有國營事業「油電糖水」4家公司，但他發現經濟部只重視台電，有政府挹注2000億元，現在中油負債比高達92%，已影響到國際信用評估，不只對外投資、買原油、天然氣都有受到影響。