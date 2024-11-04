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▲苗可麗在劇中飾演情勒婆婆。（圖／鹿路電影提供）

▲隋棠打戲身手矯健。（圖／鹿路電影提供）

▲王陽明在劇中被打到滿臉血。（圖／鹿路電影提供）

由吳建新導演執導，2024原創動作影集《太太太厲害》，上週末正式開播好評如潮，首集劇情，曾沛慈發現婆婆苗可麗偷偷給小孩喝可樂，為此感到不開心，要老公楊祐寧居中協調，希望婆婆搬出去住，無奈一見到婆婆，楊祐寧立刻改口轉移話題。這場婆媳交手情節，也反應在首集收視高點，獲得女性觀眾高度共鳴。首週開播，大家對於楊祐寧以及曾沛慈在劇中這對夫妻的困境感到高度興趣，劇中苗可麗飾演「第一名情勒婆婆」，除了常常給孫子偷喝可樂以及用計算機寫作業的隔代教養問題，婆媳同住所產生的兒媳隱私問題也是大家日常生活中很常碰到的課題。首集名場面，楊祐寧跟曾沛慈希望讓媽媽可以搬到外面住被偷聽到，苗可麗要兒子跟媳婦跪在死去父親的牌位前跟父親報告，卡在老婆與太太之間的楊祐寧脫口說出：「我們要頒發一塊模範母親的匾額給你。」「搬出去」變成「頒匾額」，一氣之下美惠帶著兒子回到娘家，幾番波折好不容易和好回到家，夫妻求歡又被婆婆破壞，演變成「創意國標大賽」，又好氣又好笑的成功鎮，讓人期待接下來的發展。隋棠飾演退休女特務，因為要搶救老公才重出江湖，第一集就展現準備已久的「功夫」，一場與壞人扭打的戲，從客廳打到廚房，武器從餐桌椅到菜刀亂飛，整場戲對打超過１分鐘，導演一鏡到底拍攝更呈現了真實的臨場感，在在顯示隋棠的投入與拍攝前的認真準備。飾演國際特務的王陽明打戲也沒少，首集就被泰國毒梟唐宸禹（TAE）奪走男男吻之外，最後還被擄走毒打到滿臉是血，非常敬業，整部戲王陽明有很大篇幅都需要使用全英文詮釋台詞，他自己開玩笑說：「其實我真的是國際特務，臥底都不會被發現（笑）。」