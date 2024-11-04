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康芮颱風襲台期間，星宇航班降落桃園機場時發生重落地，交通部長陳世凱直言，星宇航空沒有落實保守派遣。對此，星宇航空表示，遵守簽派作業規範，進行航班起降預劃。星宇航空J-871在颱風康芮襲台期間，從沖繩那霸機場飛往桃園機場，降落時發生彈跳，雖無人受傷，但民航局要求停飛檢查，駕駛也停止派遣。陳世凱今（4）日直言，星宇航空沒有落實保守派遣。對此，星宇航空回應，針對康芮颱風期間航班派遣，均遵守簽派作業規範，進行航班起降預劃， 當日同時段有多家業者降落 。星宇航空說明，康芮颱風襲台期間均密切監控天氣資料，確保受颱風影響之所有航班作業皆符合標準，唯10月31日有不預期之瞬間強勁氣流，少數航班降落受到影響，但機長均依標準作業程序因應，當日各航班皆安全降落，僅有7架次轉降其他國際機場。星宇航空強調，各項作業絕對皆符合規範，雖天候狀況多變，亦秉持飛航安全第一為原則，進行各項因應作業，後續將會配合民航局指示處理。