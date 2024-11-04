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▲「國二時爸癌症去世了，國中畢業就在火鍋店打工…」隴是假！（圖/記者鄧力軍翻攝）

「國二時爸癌症去世了，在國中畢業就在火鍋店打工…」隴是假！台中市警局刑大警方佈線查悉南投市一處公寓內暗藏詐騙機房，集團係以美女照片在網路上誘騙男性被害人交往並進一歩誘騙投資坑殺，經報請臺灣南投地方檢察署指揮偵辦，專案小組會同霹靂警力持搜索票前往執行攻堅查緝，現場查扣多組電腦設備、WIFI分享器、SIM卡及黑莓卡等贓證物，緝獲以曹姓男子為首之詐欺集團6名犯嫌；警方清查共有20餘位富有同情心的男性遭詐騙。在霹靂警力領前攻堅下，詐騙集團成員趴在地上不敢亂動，台中警方控制機房現場，經檢視機房電腦內容，查知該集團犯罪手法係在網路上隨機盜取漂亮女生的照片，再拿來利用美女圖片在網路隨機交友，一線的詐騙話手編造各種劇本，例如「我24歲，讀明台高中美容科，國二時爸癌症去世了，媽媽身體不好在家，我在國中畢業就在火鍋店打工…」，搏取被害人感情後，再慫恿被害人於假網拍平臺進行投資，藉此謀取不法利益。警方後續清查相關資料，查出約有20餘名清一色富有同情心的男性遭詐騙，金額共多達約新臺幣900萬元，全案以違反《刑法加重詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪移送臺灣南投地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後起訴。臺中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，詐欺集團多數係透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾應慎選交友及投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品極有可能是詐騙，務必審慎為之；另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。