機車車主們注意了！從11月1日開始，新北市政府啟動「靖音專案」，將加強夜間主要道路與噪音熱區的攔檢執法，且若噪音車被查獲，在夜間違規的罰鍰已提高至新臺幣6000元起，提醒車主注意定期保養車輛。
開始嚴格取締噪音車！一查到至少罰6000元
新北市自11月展開「靖音專案」，計劃將攔檢場次提升至38場，以有效減少車輛噪音污染保障市民的生活品質。而在11月1日當天晚間，新北環保局與警察局就已經聯合攔查182輛車輛，並結合22處移動式科技執法設備及全市196處噪音車科技執法設備，共取締25件噪音車，要求車主限期改善。
新北市環保局指出，將與警察局加強在主要道路及噪音陳情熱區的聯合執法，致力於維護市民的生活品質。值得注意的是，環境部已於去年度修訂噪音管制法的裁罰基準，夜間違規的罰鍰已提高至新臺幣6,000元起，提醒車主必須遵守相關規定，定期保養車輛，以避免產生噪音，共同維護生活環境的安寧。
怎樣才算噪音車？超標分貝數一次看
環保局呼籲，若發現車輛造成噪音污染，市民可將相關檢舉資料及影像上傳至環境部的噪音車檢舉網站（點此）。
環保局將聯絡車主，要求其在指定地點進行檢測。如檢測結果顯示該車輛噪音超過法定標準，將依規定處罰並要求車主改善。
至於怎樣才算噪音車？行駛噪音標準值，限速小於時速50公里(≦50km/h)之路段管制，標準為86分貝，限速大於50公里，小於等於70公里（50<限速≦70km/h）之路段管制標準為90分貝。
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新北市自11月展開「靖音專案」，計劃將攔檢場次提升至38場，以有效減少車輛噪音污染保障市民的生活品質。而在11月1日當天晚間，新北環保局與警察局就已經聯合攔查182輛車輛，並結合22處移動式科技執法設備及全市196處噪音車科技執法設備，共取締25件噪音車，要求車主限期改善。
新北市環保局指出，將與警察局加強在主要道路及噪音陳情熱區的聯合執法，致力於維護市民的生活品質。值得注意的是，環境部已於去年度修訂噪音管制法的裁罰基準，夜間違規的罰鍰已提高至新臺幣6,000元起，提醒車主必須遵守相關規定，定期保養車輛，以避免產生噪音，共同維護生活環境的安寧。
怎樣才算噪音車？超標分貝數一次看
環保局呼籲，若發現車輛造成噪音污染，市民可將相關檢舉資料及影像上傳至環境部的噪音車檢舉網站（點此）。
環保局將聯絡車主，要求其在指定地點進行檢測。如檢測結果顯示該車輛噪音超過法定標準，將依規定處罰並要求車主改善。
至於怎樣才算噪音車？行駛噪音標準值，限速小於時速50公里(≦50km/h)之路段管制，標準為86分貝，限速大於50公里，小於等於70公里（50<限速≦70km/h）之路段管制標準為90分貝。