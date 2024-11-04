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▲中信兄弟後援投手吳俊偉入選12強中華隊，是牛棚後援重要戰力。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊主戰游擊手江坤宇。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊吉力吉撈．鞏冠將扛下12強第四棒重任。（圖／林柏年攝）

2024年世界棒球12強賽即將開打，中華隊的戰力配置也逐漸成形。此次大賽，中華隊在投打守三方面均有亮眼表現的球員，並將新秀與旅外球員相互搭配，力圖在激烈競爭中展現出色的團隊實力。本文將針對投手、打者及守備陣容逐一進行詳細評估，並給出戰力評級（ABC），深入分析中華隊的優勢與潛力。本屆入選的中華隊投手陣容共計13人，僅有一位旅外球員，就是目前效力於美國職棒亞利桑那響尾蛇3A的左投林昱珉。身為隊中唯一旅外經驗的投手，林昱珉的角色顯得尤其關鍵，隨著原本的右投王牌古林睿煬因傷退出，林昱珉不僅擔負起王牌投手的責任，還將成為先發輪值的中流砥柱，表現備受期待。此外，黃子鵬也在中職賽場上表現出色，2022年賽季登上中職「防禦率王」寶座，成為樂天桃猿的本土王牌。歷經去年經典賽的磨練，他今年將再度挑戰12強賽，以其極具特色的低肩側投為中華隊增添策略優勢，黃子鵬將是先發輪值的重要戰力。替補古林睿煬入選的郭俊麟也將可負擔，江國豪可先發可後援，提升中華隊投手調度靈活性。此外，新秀左投陳柏清憑藉豐富的先發經驗與下半季突出的穩定表現，替自己爭取到進入國家隊機會，成為陣中一位不可或缺的戰力。中華隊的牛棚投手由資深投手陳冠宇領軍，可在關鍵時刻為球隊上場拆彈解圍。另外，吳俊偉、陳冠偉、張奕和新秀王志煊等好手也在牛棚扮演關鍵角色，特別是王志煊近兩年表現出色，吳俊偉則是中信兄弟代表性中繼後援投手，今年拿下中職最多的29次救援。在旅美強打張育成、吳念庭等因傷無法參賽的情況下，中華隊的長打火力相對薄弱，但吉力吉撈・鞏冠、林安可與朱育賢仍是隊中的關鍵打者。吉力吉撈・鞏冠具備長打能力，並可兼任捕手，為打線提供彈性，他已被總教練曾豪駒點名是當家中華隊第四棒，而林安可與朱育賢在隊中長打稀缺的情況下，肩負了重大的攻擊重任，他們的發揮將直接影響中華隊的得分能力。此外，中華隊開路先鋒由隊長陳傑憲、快腿陳晨威與國際賽表現出色的林立擔綱。陳傑憲身兼隊長，具備領袖氣質，不僅能穩定軍心，高打擊率能為中華隊開啟攻勢。陳晨威則是典型的速度型打者，且本季全壘打與長打率皆創下生涯新高，證明打擊能力已逐漸成熟，林立則是在多位好手辭退後堅持參賽，雖然本季飽受傷勢影響，但他依然是中華隊的核心火力。在守備部分，江坤宇、張政禹、李凱威、岳東華是內野中線核心，江坤宇守備能力出眾，被譽為是中職第一游擊手，能夠給予投手最大的安定感。岳東華則是內野工具人，成為教練調度的活棋，張政禹在台捷交流賽也有移防三壘的經驗，使得中華隊的守備陣容更具彈性，外野將由陳傑憲領軍，搭配林立、林安可和曾頌恩組成。本次比賽也為邱智呈、李凱威等年輕野手提供了在國際賽場上嶄露頭角的機會。邱智呈今年在中職拿下安打王，打擊進步有目共睹，穩定打擊能夠扮演「起爆劑」的角色，李凱威在攻守兩端均有出色表現。此外，潘傑楷、張政禹也是首次參與高水準的國際賽事，國際賽的經驗累積也有助於中華隊未來換血。本屆中華隊投手戰力評級A；打擊方面，儘管長打火力稍顯不足，但具備穩定且富經驗的打線，評級B+；守備陣容由江坤宇、陳傑憲等核心帶領，形成牢固的防線，守備評級A-。整體來看，中華隊投手和守備具備一定實力，而打擊部分雖有潛在隱憂，但整體還是具備競爭力。