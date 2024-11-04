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▲阿部寬將首度擔任金馬獎的頒獎嘉賓，會是典禮的焦點之一。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲奧斯卡最佳男配角得主關繼威是本屆金馬獎頒獎嘉賓之一。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲曾獲金馬影帝的張震，今年也要回來頒獎。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲金馬獎史上最傳奇影后張艾嘉，要與其他6位前影后一起回歸頒獎典禮。（圖／台北金馬影展執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將在11月23日（週六）於台北流行音樂中心舉行。今年最受矚目的頒獎人包括男模偶像出身的日本影帝阿部寬、奧斯卡最佳影片《媽的多重宇宙》獲獎製片王慶及導演關家永與男配角關繼威。而男神許光漢也特別向所屬單位請假獲准參與盛會，至於去年影帝吳慷仁，則會繼缺席上個月金鐘奬典禮後再度和金馬典禮失之交臂。金馬奬頒獎典禮是華人影壇年度盛事，今年的重量級貴賓阿部寬，除了《羅馬浴場》、《橫山家之味》等片膾炙人口外，他主演的《夕霧花園》還曾入圍金馬獎9項大獎，可惜當時未能來台，這次是他首次以頒獎嘉賓身份登上金馬殿堂。《媽的多重宇宙》奧斯卡獲獎團隊關繼威、關家永、王慶，不僅擔任今年金馬電影大師課的重量級講師，也應允出席頒獎典禮，影迷很期待他們當晚會有何逗趣的致詞。最讓各地影迷興奮的應該是服役中的「國際男神」許光漢重回金馬頒獎典禮，他主演的《青春18×2 通往有你的旅程》入圍多項金馬獎，這次請假獲准參與盛會，不僅會與劇組重聚，也將擔任頒獎嘉賓，屆時會有怎麼樣的帥氣丰采，一定是各方矚目焦點。曾以《緝魂》獲金馬影帝張震，今年又以《餘燼》入圍，在結果揭曉前將先以頒獎人身分上台。去年憑《富都青年》獲獎的吳慷仁，自從去中國拍戲就引起熱烈爭議，因尚在趕拍，目前未在頒獎人名單中。倒是會出席典禮的金馬影后陣容浩大、共有7位：創下11次影后入圍紀錄的張艾嘉，睽違21年再次問鼎的吳君如，剛拿下金鐘獎最佳女主角這次問鼎金馬獎女配角的楊貴媚，以新加坡電影拿下兩座金馬獎的馬來西亞影后楊雁雁，擁有女主角、女配角、新演員大滿貫的林嘉欣，身兼本屆評審的謝盈萱、以及金馬史上最年輕影后、上屆得主林品彤。年度破億話題電影《角頭－大橋頭》的「4大角頭」蔡振南、太保、高捷、龍天翔將霸氣合體；獲得本屆11項提名的《鬼才之道》主演陳柏霖和王淨、備受矚目港台新生代明星袁澧林與曾敬驊，和曾入圍金馬獎最佳原創電影音樂、歌曲的音樂全才黃韻玲、參與年度主視覺與形象廣告拍攝並擔任決選評審的舞蹈家許芳宜，都將出席典禮，一同見證榮耀時刻。「終身成就獎」將由百忙之中特別從美國返台的李安獻獎給永遠的武俠影后鄭佩佩，並由她的子女代領；朱延平導演則獻獎給他多部電影中負責掌鏡的攝影師林文錦。「年度台灣傑出電影工作者」由王童導演頒給合作超過三十年的噴畫師李錫堅。「最佳劇情片」將由兩位主席李屏賓與譚家明共同頒發。61屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道將於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。台灣觀眾11月23日可鎖定台視頻道同步收看第61屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook、IG等社群平台陸續公開，敬請拭目以待。