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▲外婆家黑狗豆豆近期行為很反常，原PO一家仔細觀察才發現，豆豆竟偷偷在照顧一隻流浪貓。（圖／翻攝自小紅書）

▲原PO透露，流浪貓原先還非常瘦小，被豆豆餵到已經長肉不少。（圖／翻攝自小紅書）

「自己流過浪，已經收養起其他小貓了！」中國一名網友近日發文透露，外婆家的小黑狗最近行為反常，仔細看才發現，狗狗竟偷偷在幫助流浪貓，不但把自己的飯讓給小貓吃，還會替貓咪打掩護，超暖的行為背後也藏著令人心疼的過去，讓不少網友看完感動不已。一名小紅書網友日前發文，表示外婆家養了一隻米克斯黑狗「豆豆」，近期行為很反常，仔細觀察才發現，豆豆竟偷偷在照顧一隻流浪貓，不但背地裡把自己的飯讓給小貓吃，有人類在的時候還會假裝發出低吼聲趕貓，替小貓打掩護把風。原PO透露，豆豆當初也是在路邊被人丟棄的流浪狗，被外婆帶回家收養，可能是因為自己也流過浪，所以看到其他流浪動物也於心不忍，「我們都已經知道這件事情，但就是秉持看破不說破的態度。」而該隻流浪貓原先還非常瘦小，現在已經長肉不少，「變成大胖小子了。」感人的故事曝光後，不少網友被豆豆的行為暖到，直呼「看面相就是很善良的狗狗」、「很多人都以為狗會欺負貓咪，但很多狗狗就是因為自己流浪過，所以才會保護貓咪」、「願所有毛孩子都能有家有人寵有人愛」。