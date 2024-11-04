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台中市政府交通局一名處長被控經常性騷女下屬，4年來有5人受害，民進黨議員痛批市府盧秀燕喊「姊姊妹妹站起來」都是假、交通局漠視包庇，調查還牛步化。交通局長葉昭甫表示，除了議員提出的A女、E女，其他3位受害人資料係由E女提出、性平小組律師建議併案處理。至於為何讓加害者請長假，他表示事發時處長剛好請假，因此請他「先不用回來」，將儘快與法制局、人事單位研究停職的合法性。台中市副市長黃國榮表示，自己2星期前聽聞此事，但不清楚細節，目前已進入處理程序。今（4）日列席備詢才得知被害多達5位，當然事關重大！議員質詢後馬上打電話給法制局長李善植，要求研究相關條文，接下來會找人事單位和交通局長儘快開會，研究最佳處理方式。葉昭甫說，當初A女向他反映，由於涉及隱私，沒講到細節，A女也沒提出性平申訴，自己曾問要不要進行職務調整，但A女表示要轉往業界服務。E女則是在今年9月初提出性平申訴，由於當時處長正好連續請假數日，為免形成職場權力不對等，他請處長在性平調查的2個月內「先不用回來」。目前交通局已成立性平調查小組，成員包括性平專家、律師、政風系統，沒有交通局人員，為還原2造說法的真實性，已進行過4次小組調查、4次委員會，至於另3位個案是由E女提出，小組依名單訪談時，當事人證實遭不同程度的性騷，目前已成案進入調查，調查時間也因此延長。