我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市交通死亡事故不斷，多項指標高居全國各縣市之冠，市議員周永鴻今(4) 日議會質詢指出，台中交通事故毫無改善，他多次提出跨局處專案小組市府未有相應作為。他批評交通局長葉昭甫及市府官員面對事故只會不斷辯解，毫無哀矜反省之心。周永鴻指出，台中市113年1至8月交通事故總件數46,337件，行人交通事故30日死亡人數35人都居全國之冠，行人死亡人數較去年同期還增加4人，增加12.9%。周永鴻表示，昨天很不幸又發生男童在路上騎自行車被撞身亡的憾事，他過去多次要求市府針對易肇事路口和行人環境組成跨局處專案小組，從市長、副市長到交通局長他都當面提出過，結果市府還是沒有相應作為，他和其他關心改善道安的議員對市府的質詢彷彿「狗吠火車」。周永鴻詢問葉昭甫，內政部國土管理署補助全國各縣市補助行人易肇事路口，台中市直到9月25日僅完成10件，到10月底完成35個路口勉強過半，都是六都最慢。葉昭甫直接回覆國土管理署數字有誤，並唸出市府做了哪些行人安全設施。周永鴻直指，葉昭甫等市府官員回應質詢只是一再辯解，看不出對於死亡事故有沈重反省的心態。周永鴻表示，台中市6500多處交通號誌居全國各縣市之冠，但交通安全顯然沒有相應改善，其中一個原因是許多用路人都將號誌當參考用，沒有認真遵守。許多歐美國家路上沒有很多交通號誌，但因為駕駛人有遵守交通規則和號誌的意識，因此保障交通安全。周永鴻強調，交通局作為交通主管單位，應該加強宣導，儘速成立專案小組和各局處找出改善方案，不要發生事故再找理由辯解。