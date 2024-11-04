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印尼東部的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-laki）在今（4）日凌晨噴發，造成至少10人死亡，當局緊急疏散7個村莊的村民，目前政府仍在統計實際撤離人數和受損建築物資訊。根據《路透社》報導，印尼東部的勒沃托比拉基拉基火山在凌晨噴發，當地火山與地質災害緩解中心表示，「火山爆發後發生停電，隨後下起雨，而且閃電猛烈，居民感到很驚慌」。他也補充，有關當局已將火山爆發等級提升至四級，即最高等級。當地官員說，截至週一（4日）早上，火山爆發已造成至少10人死亡，7個村莊受影響。「我們從今天早上開始疏散居民，範圍包括距離火山口約20公里的幾個村莊。」目前熾熱熔岩和岩塊噴射到距離火山口4公里處的村落，已影響到7個村莊，導致村莊起火燃燒，並損毀民宅。一名倖存者描述了當時的驚魂時刻，32歲髮型設計師赫馬努斯．邁特（Hermanus Mite）表示：「我正在睡覺，突然感覺床被用力撞擊了兩下。意識到火山噴發後，我立刻衝出戶外，看見火焰竄出火山口，到處都是火山灰和碎石。我的美髮店也遭到波及，店內設備全毀。」印尼火山地質災害防治中心指出，該火山在4日凌晨共發生三次噴發，分別在午夜前、凌晨1時27分及2時48分。防治中心已發布最高級別警報，要求居民與遊客嚴禁在火山口方圓7公里範圍內活動。據悉，火山周邊房屋被厚重火山灰覆蓋，部分地區陷入火海，地面則因熔岩彈襲擊而遍佈坑洞。