康芮颱風上週襲台，造成各地災情頻傳，全台也停班停課1天，許多民眾都緊盯颱風動態。就有一名網友當時在觀看中央氣象署直播記者會時，突然覺得播報員氣象署預報中心林伯東看起來「怪怪的」，仔細觀察才發現，他的眼鏡款式竟是鏡片各一圓一方的設計，讓全場笑噴喊：「因為眼鏡品味在低卡爆紅。」
一名網友日前在Dcard中發文，表示在關注氣象署發表的康芮颱風動態時，突然覺得「怪怪的」，仔細一看才發現播報員林伯東的眼鏡疑似是特殊款式，讓她忍不住困惑地問：「氣象播報員眼鏡是不是一圓一方？」
貼文一出，網友瞬間笑翻直呼，「好神奇的鏡框」、「你到底怎麼發現的」、「我以為大家只注意颱風動向，跟是否有颱風假」、「害我突然想要去配」、「沒這張圖，都沒發現是不對稱的眼鏡」，還有人笑喊「林柏東科長因為眼鏡品味在低卡爆紅」。
事實上，戴著「一方一圓」眼鏡的就是氣象預報中心海象預報科科長林伯東，之前曾是氣象預報中心機務課課長、資深預報員，在康芮撲台期間，更是專業又認真的播報颱風消息，讓許多網友印象深刻。更誇張的是，還有神人立刻搜出他的眼鏡品牌及樣式，幽默留言「你有興趣對嗎？這麼觀察入微」，讓原PO驚訝回覆：「這樣也知道！」
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貼文一出，網友瞬間笑翻直呼，「好神奇的鏡框」、「你到底怎麼發現的」、「我以為大家只注意颱風動向，跟是否有颱風假」、「害我突然想要去配」、「沒這張圖，都沒發現是不對稱的眼鏡」，還有人笑喊「林柏東科長因為眼鏡品味在低卡爆紅」。
事實上，戴著「一方一圓」眼鏡的就是氣象預報中心海象預報科科長林伯東，之前曾是氣象預報中心機務課課長、資深預報員，在康芮撲台期間，更是專業又認真的播報颱風消息，讓許多網友印象深刻。更誇張的是，還有神人立刻搜出他的眼鏡品牌及樣式，幽默留言「你有興趣對嗎？這麼觀察入微」，讓原PO驚訝回覆：「這樣也知道！」