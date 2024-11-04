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日籍巨星大谷翔平日前隨道奇拿下生涯首座世界大賽冠軍獎盃，明年新賽季預計重拾「二刀流」，不過美國媒體《BVM Sports》分析，在系列賽中大谷翔平傷到的左肩恐會影響休賽季的恢復調整時程，連帶重返投手丘也將添變數。大谷翔平去年出現右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，導致本季無法投球，但仍在打擊方面繳出驚人成績，不過就在世界大賽系列戰G2，大谷在一次盜壘失敗後面露痛苦表情，賽後診斷為左肩半脫臼，儘管G3就繼續出戰，但仍不時被捕捉到他護著左肩的樣子。《BVM Sports》分析認為，若肩膀傷勢沒有惡化，大谷或許能如願在明年開季就回到投手丘，重啟「二刀流」模式，但如果他在投球練習過程中又感到不適，恐怕影響登板時程，更無法排除動刀的可能性。大谷上一次站上投手丘要追溯到2023年8月23日，已經超過1年，而他旅美6個賽季，繳出38勝19負，生涯防禦率3.01，並有608次三振紀錄。針對肩膀傷勢情況，大谷曾表示，「需要再做檢查，但希望一切安好。現在不用再打止痛針，讓我感到放鬆。」對於手術的可能性，他則說道，「現階段應該問題不大，但賽季結束後會進行詳細檢查再作評估。」