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台中市中區日前舉辦鈴蘭通納涼散步會，中市政府觀旅局在看板上掛名共同主辦，但現場的民眾發現，活動當日民間協會拉著音響沿街宣傳，主張活動是協會主辦，似乎是還沒過河就拆橋；議員李中今(4)日質詢時提醒觀旅局，市府局處掛主辦時，議會就有權監督相關補助經費的收支流向，如果和民間協會的關係沒有很好，觀旅局就不要用熱臉去貼冷屁股。李中表示，週六他應邀參加中區的鈴蘭通納涼散步會活動，現場的看板很清楚地呈現觀旅局是共同主辦，但民間協會在官網、社群媒體以及現場廣播的說法，都說是由民間自發舉辦，和市政府沒有關係，這讓民眾很納悶，難道觀旅局主辦這些字樣可以自己印上去？李中指出，如果是市政府局處合掛主辦，民間協會對外募款與招商時，其他民間業者會買市府名號的帳，而參與的民眾也會因此認定市府要負責。他發現在社群網站上，裡面有提到散步會主題與現場的佈置、市集類型不符合，現場的動線規劃不佳、廁所設置不足、現場販售物價偏高、與現場店家連結不多…等抱怨，說市府都沒在做事，這些通通變成市府要概括承受。李中說，市府局處掛上主辦，市議會就有權針對相關款項的收支來進行監督，例如市集攤位是否有收租金、收取多少租金，現場的事務如何分工，哪些是民間協會應自行處理…等等，但觀旅局似乎都沒有掌握相關數據，傻傻地幫忙處理路權、交維計畫等事務，卻還要被消遣，橋都還沒過就被拆了，真的很不值得。