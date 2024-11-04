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▲王梓一會兒穿緊身旗袍，一會兒披上白紗，展現古典美，與劉德華的牽手、摟腰互動。（圖／丫頭 Threads）

香港天王劉德華昨（3）日結束了睽違11年的台灣演唱會之旅，4場演出讓台灣粉絲回味無窮，不少歌迷意猶未盡。演唱會不僅展現了劉德華寶刀未老的歌舞實力，他與伴舞之間的親密互動更成為焦點，尤其是一位氣質出眾的女舞者，因精湛舞技和與劉德華牽手、摟腰的甜蜜場面，讓現場氣氛沸騰，粉絲興奮不已。根據《三立新聞網》報導，這位與劉德華深情對視、牽手互動的女舞者名叫王梓，畢業於北京舞蹈學院。不過，有網友指出她的本名為王慶南，2年前自湖南師範大學音樂學院舞蹈專業畢業。劉德華在演唱會中特別安排了一段歌舞劇，表演〈上海灘〉、〈愛你一萬年〉等經典歌曲，並邀請女伴共舞。王梓一會兒穿緊身旗袍，一會兒披上白紗，展現古典美，與劉德華的牽手、摟腰互動引爆全場，讓網友戲稱她為「讓劉太太們喊放開手的舞伴」。王梓在今年8月初次亮相劉德華演唱會時便引起關注，因其紮實的舞蹈功底備受讚賞。事後她接受採訪時透露，台上的幸福感並非演技，而是被劉德華的表演魅力深深帶動，「劉老師的戲太好了，所以我很容易進入角色，真的感到非常幸福！」