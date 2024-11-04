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立法院財政委員會本週排審《財劃法》修法草案。國民黨今（4）日召開記者會，國家政策研究基金會副執行長凌濤質疑，2017年賴清德當行政院長時，還直接表明行政院跟立法院要盡速討論通過《財劃法》，結果現在民進黨又反悔「耍賴」，痛批從行政院長卓榮泰到民進黨立委郭國文通通在打臉賴清德。國家政策研究基金會副執行長凌濤表示，《財劃法》已經25年沒有修正，原本75比25的比例，希望修正為60比40，希望將3208億的預算給所有地方，依照各地發展的需求、各地人口結構、產業發展做最好的分配。「民進黨過去說要改到現在，為什麼又反悔了呢？」凌濤表示，在財委會搶麥克風大小聲的兩位民進黨立委吳秉叡、郭國文，吳秉睿曾提到，要將《財劃法》作為優先的法案，怎麼現在又改口說影響層面過大，要暫緩，是不是變來變去？至於郭國文，身為民進黨台南市黨部的主委，不會不知道過去賴清德總統擔任台南市長的主張。凌濤提及，賴清德曾說，現在的《財劃法》不公平不公義，讓他巧婦也難為無米之炊，一定要盡速修正；2012年賴清德更嗆聲前總統馬英九，指稱台灣如果不解決《財劃法》的問題，不可能會進步；也提到，任何負責任的總統，都不可能將關係到直轄市發展的法律，放在一邊不管，這個嗆聲馬英九的迴力鏢，回到賴清德自己的身上。凌濤進一步指出，2017年賴清德當行政院長時，還直接表明行政院跟立法院要盡速討論通過《財劃法》，要給地方政府更多的經費來經營，「請問賴市長、賴院長，你到哪裡了呢？還是當了賴總統，就變了一個人，通通都是你們在阻擋」，從卓榮泰到郭國文通通在打臉賴清德、打臉你們自己的黨主席，而大家也在看賴清德到底要躲到什麼時候？難道針對民進黨立委在立法院財委會荒腔走板的阻擋議事、阻礙個地方的發展，難道不用出來發聲嗎？桃園市議員陳韋曄則痛斥中央長期漠視桃園，嚴重地對桃園不公的事實。桃園作為成長中的城市，也是六都中唯一人口正成長，從2014年到現在，成長了30萬的人口，是六都第一，但桃園獲得的中央統籌分配稅款以及一般補助性稅款，都是六都最低。以今年為例，桃園較其他五都少了大概88億到357億；桃園升格10年以來，差距更多到858億到2721億，桃園過去9年上繳中央的稅款將近2兆，但得到的分配稅款卻是六都敬陪末座，極為不公平，且完全不合理。「桃園市民與桃園市政府及所有的民意代表不會再退了」，凌濤補充說明，中央政府怎麼對待桃園？桃園稅收上繳的比例這麼高，此外，整個電力發展之下，桃園大潭電廠在中火還沒有新增機組之前是全台灣最大的單一電廠，發了這麼多的電，負擔了這麼多的責任，承擔了空污，但經濟部長對外說桃園以北不再適合做資料跟發展中心，居然這樣對待桃園市民？同時，桃園煉油廠承擔了中油多少比例的份額。多少次內控失敗，導致火警及土壤污染，郭智輝竟然還可以到桃園煉油廠來洗白、作秀？他強調一定會堅持到底，爭取桃園市民該有的份額。國民黨副發言人康晉瑜則指出，民進黨雙標的嘴臉惡跡斑斑，2010年時，擔任民進黨發言人的蔡其昌曾批評馬政府。他說，「政府企圖用發放補助款方式取代立法性質的制度性規範」，現在的卓榮泰不就也是以此說法指稱，補助款超過2000億來反對《財劃法》嗎？如果需要立法的制度規範，就請中央政府、卓院長以及民進黨立委來支持《財劃法》修正。