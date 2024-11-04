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▲中職明星賽首度進軍台北大巨蛋，根據官方統計，首日湧入33,688名觀眾，刷新史上明星賽最多觀眾數紀錄。（圖／記者林柏年攝）

▲中華職棒會長蔡其昌，日前到台北大巨蛋觀看台灣、捷克交流賽，對於中職例行賽場次爭議，表示感受到市政府和遠雄公司的善意，但仍希望能達到最基礎的36場。（圖／NOWnews資料照）

經中職聯盟與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，另外，遠雄公司也發出3點聲明，表示會讓大巨蛋的體育賽事檔期安排以棒球為優先。除了請遠雄巨蛋持續盤整增加檔期外，北市府世壯運開幕式一個月的進退場時間再精簡，預計還能提供更多檔期給中職明年例行賽舉辦。聯盟會長蔡其昌回應，對於遠雄巨蛋快速盤整出檔期提供中華職棒更多場次，聯盟表達感謝之意。中職今年就有38場例行賽舉辦在大巨蛋，此外還有2場熱身賽、2場明星賽、1場季後挑戰賽，還有3場台灣大賽，總計共舉辦了46場賽事。臺北大巨蛋是一座棒球場，場館因為棒球而生，臺北大巨蛋和中華職業棒球大聯盟攜手，要讓棒球場發揮最大價值。一、 經過協商討論，和中職已經達成共識，體育賽事檔期安排以棒球為優先。針對中職明年在大巨蛋全年度檔期，雙方已經共同盤整，合作來讓場次最大化。二、 為了讓台灣球迷有機會欣賞更多國際賽事，臺北大巨蛋、中職與賽事主辦單位積極籌畫，希望爭取包括經典賽資格賽、及台日棒球交流等更多國際賽事來大巨蛋舉辦。三、 對於首次在台北舉辦的世壯運，臺北大巨蛋絕對支持配合，協調整體檔期的排配，共同參與重要國際運動賽事。感謝球迷對大巨蛋的支持，所有的意見都是進步的動力！臺北大巨蛋和中職攜手合作、創造利多，吸引更多球迷可以來大巨蛋，看棒球。