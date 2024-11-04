經中職聯盟與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，除了臺北大巨蛋原定例行賽20場次，另因五月份有世壯運無法使用外，確認明年大巨蛋檔期將可再增加3週共9場次，且明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留。另外，遠雄公司也發出3點聲明，表示會讓大巨蛋的體育賽事檔期安排以棒球為優先。

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中職盼增加檔期　遠雄允諾再加9

針對大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期初版，例行賽共20場次，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增加場次，並委請會長蔡其昌進行溝通協調。

除了請遠雄巨蛋持續盤整增加檔期外，北市府世壯運開幕式一個月的進退場時間再精簡，預計還能提供更多檔期給中職明年例行賽舉辦。

聯盟會長蔡其昌回應，對於遠雄巨蛋快速盤整出檔期提供中華職棒更多場次，聯盟表達感謝之意。日前北市府也表達世壯運再持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性，期盼再釋出一些時間後，相信明年中華職棒的場次應該就會與預期的相去不遠。

中職今年就有38場例行賽舉辦在大巨蛋，此外還有2場熱身賽、2場明星賽、1場季後挑戰賽，還有3場台灣大賽，總計共舉辦了46場賽事。

▲中職明星賽首度進軍台北大巨蛋，根據官方統計，首日湧入33,688名觀眾，刷新史上明星賽最多觀眾數紀錄。（圖／記者林柏年攝）
▲中職明星賽首度進軍台北大巨蛋，根據官方統計，首日湧入33,688名觀眾，刷新史上明星賽最多觀眾數紀錄。（圖／記者林柏年攝）
遠雄發出三點聲明　強調棒球為主

 臺北大巨蛋是一座棒球場，場館因為棒球而生，臺北大巨蛋和中華職業棒球大聯盟攜手，要讓棒球場發揮最大價值。

一、 經過協商討論，和中職已經達成共識，體育賽事檔期安排以棒球為優先。針對中職明年在大巨蛋全年度檔期，雙方已經共同盤整，合作來讓場次最大化。

二、 為了讓台灣球迷有機會欣賞更多國際賽事，臺北大巨蛋、中職與賽事主辦單位積極籌畫，希望爭取包括經典賽資格賽、及台日棒球交流等更多國際賽事來大巨蛋舉辦。

三、 對於首次在台北舉辦的世壯運，臺北大巨蛋絕對支持配合，協調整體檔期的排配，共同參與重要國際運動賽事。

　感謝球迷對大巨蛋的支持，所有的意見都是進步的動力！臺北大巨蛋和中職攜手合作、創造利多，吸引更多球迷可以來大巨蛋，看棒球。

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▲中華職棒會長蔡其昌，日前到台北大巨蛋觀看台灣、捷克交流賽，對於中職例行賽場次爭議，表示感受到市政府和遠雄公司的善意，但仍希望能達到最基礎的36場。（圖／NOWnews資料照）

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