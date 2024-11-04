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紐約洋基在剛剛結束的2024賽季打進世界大賽，若要保持球隊競爭力，今年夏天在目前陣容基礎上繼續補強，將是必要的工作。眼下球隊的當務之急是留下Juan Soto，而若無法如願，也必須要找到備案降低損失。根據《紐約郵報》報導，紐約大都會的重砲Pete Alonso，將會是球隊鎖定的一個主要目標。洋基隊稍早已經放棄了Anthony Rizzo下個賽季的球隊選擇權（年薪1700萬美元），留下了一壘的空缺，球隊目前陣容中有Ben Rice和DJ LaMahieu等人在，但據《紐約郵報》的記者Jon Heyman報導，球隊希望從外部市場找來實力足夠的選手來補上空缺。報導指出，洋基目標是收購從大都會隊變成自由球員的大牌球星Pete Alonso。不過，到底會不會出手，還取決於後續Juan Soto的動向。Heyman透露，「如果Soto不續留，Alonso將是首要補強目標。」對於15年來首次打進世界大賽的洋基隊來說，留住Soto是這個休賽季最重要的工作。不過，市場上傳聞這位年輕強打有望爭取一份總價近7億美元的重磅合約，市場上也有許多家底豐厚的球隊準備好銀彈要搶他。Rizzo離隊後，洋基隊的一壘的位置想要提供給一名進攻端影響力的球員，大聯盟生涯6年打出226支全壘打的Alonso非常適合球隊。然而，他OPS唯一一次超過.900是在2019年，當年他以53支全壘打創下了大聯盟新秀紀錄，他生崖的平均OPS僅為 .853，並不是一個足夠全面的打者，本賽季也吞下多達172次三振，其實力顯然不如Soto。除了Soto和Rizzo之外，洋基隊還有關鍵外野手Gleyber Torres和Alex Verdugo將成為自由球員。