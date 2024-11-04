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▲馬東石有「地表最強大叔」的封號，鐵漢柔情的形象在台灣知名度也很高。（圖／馬東石IG）

▲雷嘉汭外型清新脫俗，甜美微笑令觀眾印象深刻。（圖／凱渥提供）

▲雷嘉汭在《八尺門的辯護人》中飾演印尼籍看護「莉娜」，一度被誤以為真的是印尼人，但她其實是土生土長的埔里女兒。（圖／雷嘉汭IG）

24歲台灣新生代女演員雷嘉汭今年才憑藉電視劇《八尺門的辯護人》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，實力備受看好，現在更有好消息傳出，雷嘉汭將進軍韓國挑戰拍攝韓劇《Twelve》；該部韓國影集主演陣容包括馬東石、徐仁國，還有靠韓版《紙房子》爆紅的美女演員李主儐；雷嘉汭將在劇中飾演12天使故事中的蛇之天使「鈴鐺」，會有怎樣的精采表現讓粉絲相當期待。由「地表最強大叔」馬東石主演的韓劇《Twelve》近日公開演員陣容，該劇主打奇幻動作題材，主演群還包含徐仁國、朴炯植、成東鎰、李主儐等人，24歲的台灣女演員雷嘉汭也在名單內。雷嘉汭所飾演的「鈴鐺」是12生肖中的「蛇之天使」，在劇中是一名韓醫，負責為受傷的同伴和人類提供治療，是溫柔擔當的治癒天使。據了解，雷嘉汭為了這個角色默默苦練了將近1年的韓文，低調飛韓國試鏡，跟導演、監製討論劇本。雷嘉汭說她得知自己試鏡上了之後，開心的像是做夢一樣：「我沒想到天天在韓劇中看到的演員，有一天我會可以與他們合作，可以在這樣的演員群中，各個都是國際知名等級的前輩，真的很像做夢一樣，非常的榮幸與開心，接下來我會全力以赴！」目前《Twelve》已經在如火如荼的拍攝當中，計畫在2025年播出，導演是拍攝過電影《美麗的聲音》、《無價之保》的姜大圭。劇組也透露，試鏡時雷嘉汭並沒有任何劇本，但她臨場發揮的爆發力成功感染了眾人，他們認為甜美的酒窩將成為雷嘉汭的招牌，希望這次演員陣容的搭配可以碰撞出完美火花；劇組也強調每位演員都是不二人選，要觀眾拭目以待。24歲的雷嘉汭在2020年演出短片《76號恐怖書店之恐懼罐頭》後，出道成為演員，還拍攝過電影《哭悲》、《化劫》等作品。為了演活影集《八尺門的辯護人》中的印尼外傭，雷嘉汭苦學印尼文，甚至一度被不少印尼觀眾誤認是同鄉，精湛的演技讓她在今年入圍第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎。雖然雷嘉汭最後輸給許瑋甯，但評審團一致給予雷嘉汭極高的評價，表示她跟許瑋甯戰到最後一輪投票環節才分出勝負。