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▲成龍原名是「陳港生」，後來認祖歸宗改名為「房仕龍」。（圖／NOWnews資料照）

▲言承旭本名其實叫「廖洋震」，許多粉絲認為與他的外型不搭。（圖／言承旭微博）

不少明星以本名闖蕩娛樂圈，不過也有更多人考量到隱私、有無記憶點等因素，因此會在剛出道時會選擇取1個響亮的藝名。像是香港動作巨星成龍本名為「陳港生」，後來才改名為房仕龍。而以《流星花園》爆紅的男神言承旭本名其實叫「廖洋震」，相比之下也令許多粉絲驚呼：「好像大叔，跟言承旭本人很不搭啊！」影壇大哥大成龍早年對外的本名一直都是「陳港生」，但身為星二代的兒子卻是姓房，這不禁掀起外界的好奇。原來是因成龍的爸爸「房道龍」當初逃到香港避難，所以隱姓埋名，改名「陳志平」，成龍進而跟著爸爸姓陳。後來成龍回到父親家鄉認祖歸宗，才依照房氏祖譜給自己改名為「房仕龍」。成龍6歲時進入由京劇名武生于占元主辦的中國戲劇學院，學習京劇與功夫，組成七小福戲班演出，當時他的藝名為「元樓」。後來京劇式微，于占元為了徒弟的前途，鼓勵徒弟參與電影演出，1976年，成龍拍攝電影《新精武門》時，因李小龍風潮便改藝名為「成龍」，沿用至今。「國民男神」言承旭2001年在《流星花園》中飾演「道明寺」一角打開知名度，紅遍全亞洲，當時還與劇中其他3位演員合組男子偶像團體「F4」。而言承旭的本名其實叫「廖洋震」，相當接地氣，許多粉絲認為本名與他的外型十分不搭，紛紛笑翻直呼：「本名好像大叔！」