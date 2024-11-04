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▲曾莞婷在現場感性落淚。（圖／記者朱永強攝）

▲曾莞婷突然大哭，讓其他女演員嚇到。（圖／記者朱永強攝）

曾莞婷在即將上線的新戲《影后》中飾演美魔女演員「茵茵」，今（4）日，直呼角色有很多狀態都跟她自己很像，例如劇中前夫即將結婚生子，問她「開心嗎，現在的妳」，曾莞婷說現實生活中也有交往很久的前男友，問過她一樣的問題。在拍攝殺青戲時，導演嚴藝文告訴她這是獻給這部戲的最後一場戲，但曾莞婷說：「我心裡想的是，這是我獻給演藝圈的最後一場戲。」接著哭到哽咽，讓楊貴媚忍不住拍肩安慰她，要她做自己就好。曾莞婷坦言，當女演員這些年，內心是很沉重的，一直想突破自己，但到頭來還是只能被選擇：「有時候都不知道是在演戲還是在演自己的人生。」尤其到了現在的年紀，已經有媽媽角色上門，心態的轉換也是正在面臨的課題：「很想突破現在的自己，但有時候又會力不從心，好像堅持這麼多年，真的是最好的歸屬嗎？還是有其他可能，在演這部戲有太多類似的情節發生。」她舉例有場戲是跟謝盈萱在餐廳聊角色，一直以為對方是找她演女主角，結果是找她演媽媽：「很多殘酷的是一次又一次打醒自己，以前也分享過，我有個交往很久的前男友，也結婚生子，剛好我戲裡的前夫也是在回美國前跟我說要結婚，未婚妻懷孕，他們都問了同樣一句話就是『開心嗎現在的妳』，那句話好深刻，演完我真的一直回想，現在的我到底開心嗎。」曾莞婷提到：「」接著曾莞婷忍不住爆哭，身旁的楊貴媚以及坐在前排的謝盈萱、楊謹華都回頭安慰她。接著曾莞婷又說：「我跟瓊煖在戲裡有聊過，演員都會走到瓶頸期，她也不知道她現在的表演快不快樂，也是要尋找一下自己，我們常常忽略自己內心的聲音，常告訴大家要愛自己，告訴別人你很棒，但是哪來那麼多正能量....也是有很脆弱的時候。」謝盈萱聽完曾莞婷的一席話後說，「我是這齣戲才認識她的，對她的印象一直是在電視裡，她在拍攝時都是現場最安靜的那個，有個奇特的高度反差，好難聊！但我相信她剛剛那個狀態，是發自內心。」已經在演藝圈闖到超過40年的楊貴媚則說，，「」一番真性情也讓楊謹華、陳庭妮彷彿被說到心坎裡一樣，頻頻拭淚。