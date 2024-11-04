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▲昆西瓊斯是奧斯卡入圍的電影《紫色姊妹花》的製片人之一。（圖／摘自IMDb）

▲麥可傑克森《顫慄》專輯是史上最暢銷的專輯，昆西瓊斯是製作人之一。（圖／摘自Amazon）

美國樂壇殿堂級的製作人昆西瓊斯，於當地時間週日（3日）於加州家中去世，享耆壽91歲。他在演藝圈活躍了超過60年，史上最暢銷的專輯、麥可傑克森的《顫慄》（Thriller）就是由他們兩個聯手製作，除了和麥可傑克森合作出最經典、全球最熱賣的唱片外，至今仍為人耳熟能詳、為了幫助衣索比亞飢民由一群美國樂壇巨星合唱的名曲《四海一家》（We Are the World）他也是製作人之一，他還曾獲得奧斯卡金像獎主辦單位頒發的金荷蕭特人道精神特別獎，表揚他在慈善事業上的多年付出。昆西瓊斯曾是美國極具代表性的爵士樂手，後來跨界流行領域一樣成績斐然，還曾經突破膚色限制，成為好萊塢主流影片中難得一見的黑人電影配樂者，還以《新綠野仙蹤》、《紫色姊妹花》等片入圍奧斯卡配樂獎，《紫》片他還是製片人之一，有機會抱走一座最佳影片的小金人，可惜該片11項提名、全部落空，後來電影版改編為歌舞劇上演，又讓他因此得到百老匯東尼獎的提名，歌舞劇版本接著又拍成新版電影，他也還是製片人之一。當然昆西瓊斯主演的貢獻都還在音樂界，他曾獲近80次的葛萊美獎提名、拿下20多座大獎，除了力助麥可傑克森成為無可匹敵的「流行樂之王」還曾經將《美國鼠譚》主題曲主唱之一詹姆斯殷格朗捧紅，樂壇地位有如教父般的崇高。昆西瓊斯的公關阿諾羅賓森透露，他是在家人陪伴下離世，他的家人則在聲明中表示：「今晚，我們雖然心碎卻誠心與大家分享，我們的父親與兄弟昆西瓊斯已去世的消息。儘管對我們家庭是巨大的損失，我們仍然慶祝他偉大的一生，並深知再也不會有一個像他這樣的人。」