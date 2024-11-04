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▲曾甜（後左二）今日出席《寶島神很大》開播10週年記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲曾甜去年5月被發現罹患罕見的自體免疫疾病「重症肌無力」。（圖／曾甜IG）

33歲曾甜（本名曾庭榆）因家人為寺廟委員，常在各大廟會活動擔任舞者，舞齡超過20年，因為外型亮麗，受封「廟會女神」，近來更轉戰加入Formosa sexy夢想家啦啦隊。去年（2023）曾甜被發現罹患罕見的自體免疫疾病「重症肌無力」，今（4）日她和柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔出席《寶島神很大》開播10週年記者會，她透露疾病嚴重恐會無法呼吸，現在每半年就要去打一次9萬的標靶藥物治療，一輩子都要與疾病共存。曾甜33歲才踏入啦啦隊圈子，她擔心自己的年紀比較大，會和年輕女孩們相處格格不入，「真的要學習的東西太多，要跟一堆女生工作，適應團體生活需要時間，不能出現任何差錯。」雖然身體不適合太勞累，但還是覺得跳舞太快樂了，卻也笑說自己是很懶惰的人，常常工作結束想休息，但大家還要一起拍攝影片，她也只能打起精神加入，會想加入啦啦隊也是因為在發現生病之後，不想要留遺憾，不僅是啦啦隊，她也沒有放棄出外景，甚至還開始打電競。曾甜現在每半年就要去打一次標靶藥物，一次就要9萬元，所幸有健保全額給付，但這種疾病無法痊癒，需要一直施打藥物來維持狀況，「現在不用吃藥，就是一直打要維持住，打一輩子。」只要太勞累，狀況就又會復發，發病時她會全身無力，吃飯吃兩口就沒有力氣再吃，眼睛也睜不開，她本來就很愛笑的人，因為肌肉動不了也笑不出來，嚴重的話影響到呼吸肌肉，她甚至會無法呼吸。去年5月發現確診，曾甜坦言確實會很低落，當時她完全無法工作，連《寶島神很大》外景都停工半年，「會覺得為什麼是我？」由於家裡完全沒有相關遺傳基因，她怎麼都想不透，但轉念一想，現在的醫學發達，她及早發現還能夠開始治療控制，坦言神明都有在保護她，心態相當正面樂觀。